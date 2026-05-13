SRH के बल्लेबाजों ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, लेकिन कप्तान ने गेंदबाजों पर फोड़ा हार का ठीकरा, बताई कहां हुई चूक

इस शर्मनाक हार के बावजूद कप्तान पैट कमिंस ने अपने बल्लेबाजों को डिफेंड किया और गेंदबाजों को सुधार करने की वकालत की। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि उन्होंने दूसरी पारी में सच में बहुत अच्छी गेंदबाज़ी की। विकेट काफी मुश्किल था। उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया और उनके गेंदबाज़ों ने शानदार प्रदर्शन किया। शायद हमें उस स्पेल से बेहतर तरीके से निपटने का तरीका खोजना चाहिए था, लेकिन वे तारीफ के हकदार हैं। जब गेंद बैक ऑफ द लेंथ पर पड़ रही थी, तब विकेट काफी मुश्किल हो गया था और उन्होंने हमें रन बनाने के ज्यादा मौके नहीं दिए। हमारी गेंदबाज़ी पारी के लिहाज से भी इससे सीखने को मिला है। शायद हम अपनी लेंथ को थोड़ा और देर तक बनाए रख सकते थे। कुल मिलाकर, यह टी20 गेंदबाज़ी का बेहतरीन नमूना था।"