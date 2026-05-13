13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

SRH के बल्लेबाजों ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, लेकिन कप्तान ने गेंदबाजों पर फोड़ा हार का ठीकरा, बताई कहां हुई चूक

Biggest defeat margins for SRH: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया, जो उसके आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी हार है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

May 13, 2026

Sunrisers Hyderabad

सनराइजर्स हैदराबाद (फोटो- IANS)

IPL 2026 GT vs SRH Match 56th Highlights: आईपीएल 2026 के 56वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से रौंद दिया। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 168 रन बनाए। 169 रन के जवाब में पैट कमिंस की अगुवाई वाली टीम सिर्फ 86 रन पर ढेर हो गई और 82 रन से मुकाबला हार गई। इस हार के बावजूद एसआरएप टॉप 4 में बनी हुई है, तो गुजरात टाइटंस पहले स्थान पर पहुंच गई है। आईपीएल इतिहास में यह सनराइजर्स का सबसे छोटा स्कोर है, जहां उनके बल्लेबाज पूरी तरह फ्लॉप रहे। इसके बावजूद कप्तान पैट कमिंस बल्लेबाजों की बजाय गेंदबाजों की गलती मानते हैं।

आईपीएल के इतिहास में यह सनराइजर्स हैदराबाद का सबसे छोटा स्कोर है। साल 2019 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ बनाए गए 96 रन के आंकड़े तक भी टीम नहीं पहुंच सकी। इस दौरान नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके।

IPL इतिहास में SRH के सबसे कम स्कोर

स्कोरविरोधी टीमस्थानसाल
86गुजरात टाइटंसअहमदाबाद2026
96मुंबई इंडियंसहैदराबाद2019
113मुंबई इंडियंसहैदराबाद2015
113कोलकाता नाइट राइडर्सचेन्नई2024
114पंजाब किंग्सदुबई2020

इस शर्मनाक हार के बावजूद कप्तान पैट कमिंस ने अपने बल्लेबाजों को डिफेंड किया और गेंदबाजों को सुधार करने की वकालत की। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि उन्होंने दूसरी पारी में सच में बहुत अच्छी गेंदबाज़ी की। विकेट काफी मुश्किल था। उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया और उनके गेंदबाज़ों ने शानदार प्रदर्शन किया। शायद हमें उस स्पेल से बेहतर तरीके से निपटने का तरीका खोजना चाहिए था, लेकिन वे तारीफ के हकदार हैं। जब गेंद बैक ऑफ द लेंथ पर पड़ रही थी, तब विकेट काफी मुश्किल हो गया था और उन्होंने हमें रन बनाने के ज्यादा मौके नहीं दिए। हमारी गेंदबाज़ी पारी के लिहाज से भी इससे सीखने को मिला है। शायद हम अपनी लेंथ को थोड़ा और देर तक बनाए रख सकते थे। कुल मिलाकर, यह टी20 गेंदबाज़ी का बेहतरीन नमूना था।"

अपने बल्लेबाजों को डिफेंड करते हुए उन्होंने कहा, "हमारा बैटिंग ऑर्डर पूरे सीजन शानदार रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें इस मैच को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। हमारे टॉप-4 बल्लेबाज़ों में से हर एक ने 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। हमारे खिलाड़ी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। टी20 क्रिकेट में ऐसा होता रहता है। क्वालिफिकेशन के समीकरणों पर उन्होंने कहा, "क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास अभी भी दो मैच बाकी हैं। हम फिर से उन्हीं चीजों पर ध्यान देंगे जिनकी वजह से हमें शुरुआत में सफलता मिली थी और इस मैच को जल्द भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।”

रनों के लिहाज से SRH की सबसे बड़ी हार

सनराइजर्स ने आईपीएल 2026 के 56वें मुकाबले में न सिर्फ अपना सबसे छोटा स्कोर बनाया, बल्कि रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार भी उनक नाम इसी मैच में लिख गई।

हार का अंतरविरोधी टीमस्थानसाल
82 रनगुजरात टाइटंसअहमदाबाद2026
80 रनकोलकाता नाइट राइडर्सकोलकाता2025
78 रनचेन्नई सुपर किंग्सचेन्नई2024
77 रनचेन्नई सुपर किंग्सहैदराबाद2013

ये भी पढ़ें

चरम पर पहुंचा IPL का रोमांच! 16 अंक हासिल करने वाली GT अभी भी हो सकती है प्लेऑफ्स से बाहर, जानें कैसे
क्रिकेट
prashidh krishna celebrating wicket against srh ipl 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Published on:

13 May 2026 10:02 am

Hindi News / Sports / Cricket News / SRH के बल्लेबाजों ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड, लेकिन कप्तान ने गेंदबाजों पर फोड़ा हार का ठीकरा, बताई कहां हुई चूक

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

SRH की शर्मनाक हार पर कोच डेनियल विटोरी का बड़ा बयान, बल्लेबाजों के फ्लॉप शो पर दिया तर्क

SRH batting collapse vs GT 2026 , Daniel Vettori on SRH loss , गुजरात टाइटंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद ,
क्रिकेट

चरम पर पहुंचा IPL का रोमांच! 16 अंक हासिल करने वाली GT अभी भी हो सकती है प्लेऑफ्स से बाहर, जानें कैसे

prashidh krishna celebrating wicket against srh ipl 2026
क्रिकेट

IPL 2026 Points Table Update: टॉप पर GT, लेकिन पर्पल और ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे कौन

Kagiso Rabada Celebrating Abhishek Sharma Wickets
क्रिकेट

8 मैच जीतने के बावजूद GT को नहीं मिला प्लेऑफ्स का टिकट, जानें कितने मैच जीतकर अंतिम 4 में पहुंचेंगी टीमें

Gujarat Titans Players celebrating win against srh in ipl 2026
क्रिकेट

GT vs SRH: सिराज-रबाडा ने मचाई सनसनी, लगातार 5वीं जीत दर्ज कर टॉप पर पहुंची गुजरात टाइटंस

Mohammed Siraj and Kagiso Rabada Celebrating Wickets vs SRH in IPL 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.