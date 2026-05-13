SRH की शर्मनाक हार पर कोच डेनियल विटोरी का बड़ा बयान, बल्लेबाजों के फ्लॉप शो पर दिया तर्क

12 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मिली करारी हार के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के कोच डेनियल विटोरी बिल्कुल भी परेशान नजर नहीं आए। उन्होंने अपनी टीम के बल्लेबाजों का पूरा समर्थन किया है। विटोरी ने इस हार को एक दुर्लभ चूक बताया। उनका कहना है कि उनकी टीम जिस आक्रामक अंदाज (Hyper-attacking approach) में खेलती है, उसमें कभी-कभी ऐसा होना मुमकिन है। विटोरी ने कहा, 'हमें पता था कि 169 रनों का लक्ष्य हासिल किया जा सकता था, लेकिन इसके लिए एक अच्छी शुरुआत जरूरी थी जो हमें नहीं मिली। मैं अपनी बैटिंग यूनिट को दोष नहीं देता, उन्होंने इस पूरे सीजन में कमाल का प्रदर्शन किया है। हर टीम का एक बुरा दिन होता है, और हमारा बुरा दिन आज था।'