शुभमन गिल और प्रसिद्ध कृष्णा की ये चाल दिल्ली पर पड़ी भारी, आखिरी गेंद पर सोचा रन-आउट रहा सफल!

मैच के बाद गिल ने बताया कि आखिरी गेंद से पहले वे दोनों दुविधा में थे। सवाल यह था कि यॉर्कर डाली जाए या स्लोअर बाउंसर? आमतौर पर बल्लेबाज ऐसी स्थिति में यॉर्कर की ही उम्मीद करता है, लेकिन गिल और कृष्णा ने यहीं पर अपना दिमाग चलाया। गिल ने खुलासा करते हुए कहा, 'हम बस इसी पर बात कर रहे थे कि क्या करना सही होगा। विकेट जिस तरह से खेल रहा था, हमें लगा कि अगर हम एक अच्छी स्लोअर गेंद फेंकते हैं, तो उस पर बाउंड्री लगाना बहुत मुश्किल होगा।' प्रसिद्ध कृष्णा को ऐसी गेंदों पर पहले भी कामयाबी मिली थी, इसलिए उन्होंने रिस्क लेने का फैसला किया।