IPL 2026 में सभी टीमों के कप्तान। (फोटो सोर्स: एक्स@/IPL)
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) का 14वां मुकाबला बुधवार को गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। जीटी ने 1 रन से डीसी को हराकर सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज की और पाइंट्स टेबल में छठे पायदान पर पहुंच गई। जबकि डीसी दो जीत और एक हार के बाद चार अंक के साथ चौथे स्थान पर है। डीसी बनाम जीटी के बीच हुए मैच के बाद आइए एक नजर पॉइंट्स टेबल पर डालते हैं।
राजस्थान रॉयल्स सीजन के अपने तीनों शुरुआती मैच जीतकर 6 अंक के साथ अंकतालिका में पहले स्थान पर है। पंजाब किंग्स 3 मैचों में 2 जीत और एक रद्द हुए मैच से कुल 5 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने दोनों मैच जीतकर 4 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं, दिल्ली कैपिटल्स 3 मैचों में 2 जीत और 1 हार के साथ 4 अंक लेकर चौथे स्थान पर है। सनराइजर्स हैदराबाद 3 मैचों में 1 जीत और 2 हार के साथ 2 अंक लेकर पांचवें स्थान पर है।
गुजरात टाइटंस तीन मैचों में 1 जीत के साथ 2 अंक लेकर छठे स्थान पर है। लखनऊ सुपर जायंट्स 2 मैचों में 1 जीत और 1 हार के साथ 2 अंक लेकर सातवें स्थान पर है। मुंबई इंडियंस 3 मैचों में 1 जीत और 2 हार के साथ 2 अंक लेकर आठवें स्थान पर है। कोलकाता नाइट राइडर्स 3 मैचों में 2 हार और एक रद्द मैच से 1 अंक लेकर नौवें नंबर पर है। चेन्नई सुपर किंग्स अब तक के अपने तीनों मैच हारी है और बिना किसी अंक के दसवें स्थान पर मौजूद है।
नंबर वन पर काबिज राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों का ही ऑरेंज और पर्पल कैप पर कब्जा है। आरआर के यशस्वी जायसवाल ने 3 मैचों में 170 रन बनाए हैं, और ऑरेंज कैप उनके पास है। आरआर के ही रवि बिश्नोई ने 3 मैचों में 7 विकेट लिए हैं। उनके पास पर्पल कैप है।
|टीम
|मैच
|जीते
|हारे
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रन रेट
|RR
|3
|3
|0
|0
|6
|2.403
|PBKS
|3
|2
|0
|1
|5
|0.637
|RCB
|2
|2
|0
|0
|4
|2.501
|DC
|3
|2
|1
|0
|4
|0.811
|SRH
|3
|1
|2
|0
|2
|0.275
|GT
|3
|1
|2
|0
|2
|-0.27
|LSG
|2
|1
|1
|0
|2
|-0.542
|MI
|3
|1
|2
|0
|2
|-0.715
|KKR
|3
|0
|2
|1
|1
|-1.964
|CSK
|3
|0
|3
|0
|0
|-2.517
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