KKR vs LSG Weather Report: क्या कोलकाता में लगातार दूसरे मैच में भी होगी बारिश या देखने को मिलेगा कांटे का मुकाबला!

आज के मैच में भी बारिश के खलल डालने की काफी संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा रिपोर्ट के अनुसार, शहर में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। कोलकाता में गुरुवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग ने 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी है। हालांकि गुरुवार को मौसम खराब दिख रहा है, लेकिन IMD का कहना है कि शुक्रवार से हालात सुधर सकते हैं। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और अन्य कारणों से कोलकाता में आंधी-तूफान की संभावना बनी हुई है। फैंस बस यही दुआ कर रहे होंगे कि बारिश थमे और उन्हें एक पूरा मैच देखने को मिले। वैसे, मौसम की कुछ रिपोर्ट्स के ही मुताबिक गुरुवार शाम को कोलकाता का आसमान साफ रह सकता है। बारिश के आसार कम भी हो सकते हैं और तापमान 23°C के आसपास रहने के साथ ह्यूमिडिटी 68% तक रह सकती है।