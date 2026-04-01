‘प्लेऑफ से बाहर होने का संकेत है ये’, दिल्ली कैपिटल्स की हार के बाद टीम पर फूटा इस दिग्गज का गुस्सा

मैच के आखिरी पलों में डेविड मिलर का फैसला चर्चा का विषय बन गया। आखिरी दो गेंदों पर 2 रन चाहिए थे, लेकिन मिलर ने एक गेंद पर सिंगल नहीं लिया और अगली गेंद पर रन बना ही नहीं सके, जिसकी वजह से दिल्ली को हार झेलनी पड़ी। इस हार के बाद दिल्ली कैपिटल्स के पूर्व ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन काफी नाराज नजर आए। उन्होंने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मिलर का फैसला समझ से परे है। अश्विन के मुताबिक, “अगर आखिरी गेंदों पर 4 या 6 रन चाहिए होते तो बड़ा शॉट खेलने की कोशिश समझ में आती, लेकिन जब सिर्फ 2 रन चाहिए थे, तब सिंगल लेना ज्यादा समझदारी होती।”