9 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

KKR की प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव, लौट आया तूफानी ऑलराउंडर, कैमरन ग्रीन की बॉलिंग पर रहाणे ने कही ये बात

Ajinkya Rahane on Camron Green: कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन की बॉलिंग पर बड़ा बयान दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Apr 09, 2026

MI vs KKR

केकेआर के कप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे। (फोटो सोर्स: IANS)

IPL 2026, KKR vs LSG: लखनऊ सुपर जायंट्स ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 15वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है। इस मुकाबले के साथ मेजबान केकेआर जीत का खाता खोलना चाहेगी। ऋषभ पंत की कप्तानी में एलएसजी की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं है। वहीं, केकेआर एक बदलाव के साथ उतरी है। ब्लेसिंग मुजरबानी के स्थान पर सुनील नरेन को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है।

ग्रीन की बॉलिंग पर क्या बोले रहाणे?

टॉस जीतने के बाद एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे। हम विपक्षी टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाना चाहते हैं। हमें अपने गेंदबाजों पर भरोसा है, वे अपना काम बखूबी करेंगे। निश्चित रूप से, जीत से टीम का माहौल और भी बेहतर हो जाता है। हम उसी टीम के साथ खेल रहे हैं।" वहीं, केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा, "हम भी गेंदबाजी करना चाहते थे। प्लेइंग इलेवन में सुनील नरेन आए हैं। वरुण अभी भी अपने हाथ की चोट से उबर रहे हैं। जब कैमरून ग्रीन बॉलिंग करते हैं, तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा बॉलर होता है।"

कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस सीजन अब तक 3 मुकाबले खेले हैं। इस टीम को अपने पहले मैच में मुंबई इंडियंस (एमआई) के खिलाफ 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के खिलाफ 65 रन से जीत दर्ज की। पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के खिलाफ मुकाबला बारिश के चलते बेनतीजा रहा, जिसके साथ दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक बांटा गया। यह टीम प्वाइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर मौजूद है।

दूसरी तरफ, एलएसजी 2 में से एक मैच जीतकर प्वाइंट्स टेबल में सातवें पायदान पर मौजूद है। इस टीम ने दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के विरुद्ध अपना पहला मैच 6 विकेट से गंवाया था, जिसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के खिलाफ 5 विकेट से मुकाबला जीतकर खाता खोला।

LSG की प्लेइंग इलेवन

मिचेल मार्श, एडेन मार्करम, ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, एम सिद्धार्थ, अवेश खान, मोहम्मद शमी, दिग्वेश राठी और प्रिंस यादव।

KKR की प्लेइंग इलेवन

फिन एलन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी, रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, नवदीप सैनी और कार्तिक त्यागी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

IPL 2026

Latest Cricket News

Published on:

09 Apr 2026 07:25 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / KKR की प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव, लौट आया तूफानी ऑलराउंडर, कैमरन ग्रीन की बॉलिंग पर रहाणे ने कही ये बात

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

क्रिकेट जगत में मची शोक की लहर, अंग्रेजों को खिलाफ पहली जीत दिलाने वाले खिलाड़ी ने ली अंतिम सांस

CD Gopinath
क्रिकेट

‘प्लेऑफ से बाहर होने का संकेत है ये’, दिल्ली कैपिटल्स की हार के बाद टीम पर फूटा इस दिग्गज का गुस्सा

IPL 2026, DC vs GT Update
क्रिकेट

1 रन की हार और मिलर विवाद के बाद अक्षर पटेल ने की टीम मीटिंग, देखें ड्रेसिंग रूम का वीडियो

Axar Patel Meeting Video, David Miller Controversy, DC vs GT Dressing Room Video, Axar Patel Speech After Loss, IPL 2026 Delhi Capitals News.
क्रिकेट

न डेविड मिलर की गलती और न शुभमन की कोई चाल! इस वजह से जीता हुआ मैच हारी दिल्ली कैपिटल्स

IPL 2026 DC vs GT David Miller
क्रिकेट

DC vs GT: बीच मैच में शुभमन गिल पर चिल्लाने लगे आशीष नेहरा, गुजरात टाइटंस को झेलना पड़ा नुकसान

Shubman Gill and Ashish Nehra
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.