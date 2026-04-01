KKR की प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव, लौट आया तूफानी ऑलराउंडर, कैमरन ग्रीन की बॉलिंग पर रहाणे ने कही ये बात

टॉस जीतने के बाद एलएसजी के कप्तान ऋषभ पंत ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे। हम विपक्षी टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाना चाहते हैं। हमें अपने गेंदबाजों पर भरोसा है, वे अपना काम बखूबी करेंगे। निश्चित रूप से, जीत से टीम का माहौल और भी बेहतर हो जाता है। हम उसी टीम के साथ खेल रहे हैं।" वहीं, केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा, "हम भी गेंदबाजी करना चाहते थे। प्लेइंग इलेवन में सुनील नरेन आए हैं। वरुण अभी भी अपने हाथ की चोट से उबर रहे हैं। जब कैमरून ग्रीन बॉलिंग करते हैं, तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा बॉलर होता है।"