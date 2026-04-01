फिन ऐलन को आउट देने पर मचा बवाल, थर्ड अंपायर के फैसले पर भी उठने लगे सवाल, जानें पूरा मामला

Finn Allen Catch Out Controversial Decision: आईपीएल 2026 में ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) और लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। केकेआर की पारी की शुरुआत हुई और दूसरे ही ओवर में अंपायर के एक फैसले ने विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल, लखनऊ की ओर से दूसरा ओवर प्रिंस यादव लेकर आए। ओवर की चौथी गेंद पर बल्लेबाज फिन ऐलन ने थर्ड मैन की दिशा में शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उठ गई और फील्डर दिग्वेश राठी के पास पहुंची।