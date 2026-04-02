LSG vs DC: हार के बाद फिर मैदान पर भड़के Sanjiv Goenka? ऋषभ पंत से बातचीत का वीडियो वायरल!

Sanjiv Goenka IPL 2026, LSG vs DC: आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG) को सीजन की अपनी पहली हार का कड़वा घूंट पीना पड़ा है। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन का पांचवां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ के बीच इकाना स्टेडियम में खेला गया। अपने होम ग्राउंड पर मिली इस हार का दर्द टीम के मालिक संजीव गोयनका सहन नहीं कर पाए और मैच खत्म होते ही वह मैदान पर कप्तान ऋषभ पंत पर गुस्सा होते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो आग की तरह फैल रहा है, जिसमें गोयनका कप्तान पंत और सपोर्ट स्टाफ से काफी तीखे अंदाज में बात कर रहे हैं। फैंस इस वीडियो को देखकर गोयनका की जमकर आलोचना कर रहे हैं और पुराने विवादों को याद कर रहे हैं। आइए जानते हैं आखिर इस हार के बाद गोयनका और पंत के बीच क्या हुआ और टीम मालिक ने बाद में क्या सफाई दी।