27 करोड़ी ऋषभ पंत ने हेड कोच का प्लान भी कर दिया फेल, टेल एंडर्स ने LSG को पहुंचाया 140 के पार

LSG vs DC, IPL 2026: आईपीएल 2026 के पांचवें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) और दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) आमने-सामने हैं। यह मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने 142 रन का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स 18.4 ओवर में 141 रन पर ऑलआउट हो गई। कप्तान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हुए। दिल्ली के लिए लुंगी एनगिडी (Lungi Ngidi) ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 27 रन देकर 3 विकेट लिए।