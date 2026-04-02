IPL के 18 सीजन में सिर्फ 7 भारतीय खिलाड़ी जीत पाए हैं ऑरेंज कैप, यहां देखें पूरी लिस्ट

साल 2011 में क्रिस गेल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया था। गेल ने 12 मुकाबलों में 183 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 608 रन बनाए थे। गेल के दमदार प्रदर्शन के बूते आरसीबी इस सीजन फाइनल तक का सफर तय करने में सफल रही थी। खिताबी मुकाबले में टीम को चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों हार झेलनी पड़ी थी।