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IPL के 18 सीजन में सिर्फ 7 भारतीय खिलाड़ी जीत पाए हैं ऑरेंज कैप, यहां देखें पूरी लिस्ट

विराट कोहली एकमात्र ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2 बार ऑरेंज कैप का खिताब जीता है।

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भारत

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Vivek Kumar Singh

Apr 01, 2026

Virat Kohli become Asias Top T20s run scorer

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बल्‍ला उठाते विराट कोहली। (फोटो सोर्स: IANS)

Orange Cap Winner List: इंडियन प्रीमियर लीग में बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिलता है। इस लीग में जमकर चौके-छक्कों की बरसात होती है। आईपीएल में पहली ऑरेंज कैप जीतने वाले बल्लेबाज शॉन मार्श रहे थे। आइए आपको साल 2008 से लेकर 2025 तक ऑरेंज कैप जीतने वाले बल्लेबाजों के नाम बताते हैं।

शॉन मार्श (2008)

आईपीएल के पहले सीजन में किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) की ओर से खेलते हुए शॉन मार्श का प्रदर्शन लाजवाब रहा था। मार्श ने 11 मुकाबलों में 139 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 616 रन बनाए थे और वह ऑरेंज कैप को जीतने वाले पहले बल्लेबाज बने थे।

मैथ्यू हेडन (2009)

साल 2009 में मैथ्यू हेडन ने चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए ऑरेंज कैप को अपने नाम किया था। हेडन ने इस सीजन बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 144 के स्ट्राइक रेट से 12 मुकाबलों में 572 रन बनाए थे।

सचिन तेंदुलकर (2010)

मुंबई इंडियंस की जर्सी में साल 2009 में सचिन तेंदुलकर का प्रदर्शन बल्ले से लाजवाब रहा था। सचिन ने 15 मुकाबलों में 47 की औसत और 132 के स्ट्राइक रेट से 618 रन बनाए थे और ऑरेंज कैप जीती थी।

क्रिस गेल (2011)

साल 2011 में क्रिस गेल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया था। गेल ने 12 मुकाबलों में 183 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 608 रन बनाए थे। गेल के दमदार प्रदर्शन के बूते आरसीबी इस सीजन फाइनल तक का सफर तय करने में सफल रही थी। खिताबी मुकाबले में टीम को चेन्नई सुपर किंग्स के हाथों हार झेलनी पड़ी थी।

क्रिस गेल (2012)

क्रिस गेल ने लगातार दूसरे साल ऑरेंज कैप को अपने नाम किया था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलते हुए गेल ने साल 2012 में 15 मुकाबलों में 160 के स्ट्राइक रेट से 733 रन बनाए थे। गेल लगातार दो सीजन ऑरेंज कैप जीतने वाले पहले बल्लेबाज बने थे।

माइकल हसी (2013)

आईपीएल 2013 में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए माइकल हसी ने ऑरेंज कैप जीती थी। हसी ने 17 मुकाबलों में 129 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 733 रन बनाए थे। हसी के शानदार प्रदर्शन के चलते चेन्नई सुपर किंग्स ने फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन खिताबी मुकाबले में टीम को मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी।

रॉबिन उथप्पा (2014)

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की ओर से खेलते हुए आईपीएल 2014 में रॉबिन उथप्पा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 660 रन बनाए थे। उथप्पा अपने दमदार प्रदर्शन के बूते ऑरेंज कैप को जीतने में सफल रहे थे।

डेविड वॉर्नर (2015)

सनराइजर्स हैदराबाद की जर्सी में डेविड वॉर्नर का प्रदर्शन आईपीएल 2015 में शानदार रहा था। वॉर्नर ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस सीजन 14 मुकाबलों में 156 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 562 बनाए थे।

विराट कोहली (2016)

आईपीएल 2016 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलते हुए विराट कोहली ने रनों का अंबार लगा दिया था। कोहली ने इस सीजन 973 रन बनाए थे, जिसमें 4 शतक शामिल रहे थे। आईपीएल के इतिहास में एक सीजन में सर्वाधिक रन बनाने का विराट का यह रिकॉर्ड आजतक कायम है।

डेविड वॉर्नर (2017)

सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते हुए डेविड वॉर्नर ने आईपीएल 2017 में ऑरेंज कैप को अपने नाम किया था। वॉर्नर ने इस साल बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 14 मुकाबलों में 141 के स्ट्राइक रेट से 641 रन बनाए थे।

केन विलियमसन (2018)

आईपीएल 2018 में केन विलियमसन ने ऑरेंज कैप को अपने नाम किया था। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए केन विलियमसन ने 17 मुकाबलों में 142 के स्ट्राइक रेट से 735 रन बनाए थे।

डेविड वॉर्नर (2019)

आईपीएल 2019 में डेविड वॉर्नर तीसरी बार ऑरेंज कैप जीतने में सफल रहे। वॉर्नर ने 12 मुकाबलों में 143 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 692 रन बनाए थे।

केएल राहुल (2020)

किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) की तरफ से खेलते हुए केएल राहुल ने दमदार प्रदर्शन किया था। राहुल ने इस सीजन 670 रन बनाते हुए ऑरेंज कैप पर कब्जा जमाया था।

ऋतुराज गायकवाड़ (2021)

चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में ऋतुराज गायकवाड़ ने आईपीएल 2021 में अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को खासा प्रभावित किया था। ऋतुराज ने 16 मुकाबलों में 136 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 635 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती।

जोस बटलर (2022)

राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए जोस बटलर ने आईपीएल 2022 में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीता था। बटलर ने इस सीजन खेले 17 मुकाबलों में 149 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 863 रन बनाए थे और ऑरेंज कैप को अपने नाम किया था।

शुभमन गिल (2023)

आईपीएल 2023 में शुभमन गिल ने ऑरेंज कैप को अपने नाम किया था। गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हुए गिल ने इस साल 17 मुकाबलों में 157 के स्ट्राइक रेट से 890 रन बनाए थे। आईपीएल के एक सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले गिल दूसरे बल्लेबाज हैं।

विराट कोहली (2024)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलते हुए विराट कोहली ने आईपीएल 2024 में 15 मुकाबलों में कुल 741 रन बनाए थे। 154 के स्ट्राइक रेट और 61 की औसत से खेलते हुए विराट ने इस सीजन एक शतक और 5 अर्धशतक लगाए थे।

साई सुदर्शन (2025)

आईपीएल 2025 में साई सुदर्शन का प्रदर्शन दमदार रहा था। सुदर्शन ने गुजरात टाइटन्स की ओर से खेलते हुए 15 मुकाबलों में 156 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 759 रन बनाए थे। सुदर्शन ने एक शतक और 6 अर्धशतक लगाए थे।

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Published on:

01 Apr 2026 07:07 pm

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