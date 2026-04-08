गुजरात टाइटंस की बैटिंग ऑर्डर को सुधारने के लिए इस दिग्गज ने दिया ये मंत्र, बताया किसे करनी चाहिए ओपनिंग

इरफान पठान की सुझाई गई प्लेइंग इलेवन में उन्होंने बताया कि टॉप ऑर्डर के लिए गिल और सुदर्शन ओपनिंग करें, जबकि नंबर 3 पर जोस बटलर को उतारा जाए। उन्होंने कुमार कुशाग्र पर भरोसा जताया। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ओपनिंग करते हुए 18 रन बनाने वाले कुशाग्र को पठान नंबर 4 के लिए परफेक्ट मान रहे हैं। मिडल ऑर्डर की बात करे तो नंबर 5 पर ग्लेन फिलिप्स और नंबर 6 पर जेसन होल्डर को रखने की सलाह दी है। बता दें कि 7 करोड़ में खरीदे गए होल्डर को इस सीजन अभी तक मौका नहीं मिला है।