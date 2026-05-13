RCB Playoffs Qualification Scenario: 8 मैच जीतने के बावजूद GT को प्लेऑफ्स में एंट्री नहीं, लेकिन इतनी जीत के बाद RCB का टिकट पक्का, जानें कैसे

RCB Playoffs Qualification Scenario: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के 57वें मुकाबले में आज बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। यह मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। शाम 7.30 बजे से खेला जाने वाला ये मुकाबला जितना केकेआर के लिए अहम है, उतना ही आरसीबी के लिए भी है। आरसीबी अगर इस मैच को जीतती है तो ये उसकी लीग चरण में 8वीं जीत होगी और इसके साथ ही वह प्‍लेऑफ के लिए क्‍वालीफाई कर जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब गुजरात 8 मैच जीतकर भी प्‍लेऑफ में जगह नहीं बना सकी तो आरसीबी कैसे बना लेगी? आइये आपको बताते हैं ऐसा कैसे होगा?