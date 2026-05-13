विराट कोहली के निशाने पर आज डेविड वॉर्नर का बड़ा रिकॉर्ड, लेकिन सुनील नरेन से पाना होगा पार

Virat Kohli record against KKR: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्‍टार खिलाड़ी विराट कोहली आईपीएल 2026 में दो बार लगातार जीरो पर आउट होने के बाद आज 13 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ अपनी फॉर्म पाने को बेताब होंगे। केकेआर एक ऐसी टीम है, जिसके खिलाफ वह 1000 से ज्‍यादा रन बना चुके हैं और आज उनके निशाने पर ऑस्‍ट्रेलिया स्‍टार ओपनर रहे डेविड वॉर्नर का एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। लेकिन, इससे पहले उनके सामने दिग्गज स्पिनर सुनील नरेन का सामना करने की एक बड़ी चुनौती होगी। अब ये देखना दिलचस्‍प होगा कि कोहली इस बाधा को पार करते हुए वॉर्नर का रिकॉर्ड कैसे तोड़ पाते हैं।