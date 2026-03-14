वर्ल्डकप दांव पर हो तब भी ऐसा मत करना… विवादित ‘रन आउट’ पर कैफ का बांग्लादेशी कप्तान पर फूटा गुस्सा

अगर हम क्रिकेट की रूल बुक को भी पलटकर देखें, तो खेल का कोई भी पन्ना सलमान आगा के रनआउट को गलत ठहराए। मिराज ने जो भी किया वह सही थी और लीगल था। सलमान आगा क्रीज से बाहर थे और जब स्ट्राइकर गेंद को हीट करता है और किसी भी फील्डर के पास रनआउट का मौका होता है, तो वह उसे रनआउट कर सकता है। MCC के किसी नियम में ये नहीं लिखा कि गेंद आपके पास आए तो आपको उठाकर किसी बॉलर या फील्डर को देना है। ऐसे में जो सलमान आगा ने किया , उसकी सजा उन्हें रनआउट होकर भुगतनी पड़ी, जो बिल्कुल सही फैसला था।