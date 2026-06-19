Yuvraj Singh: IPL 2027 में नई भूमिका में दिखेंगे युवराज सिंह, दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ने की तैयारी

युवराज की खास बात यह मानी जाती है कि वह सिर्फ सलाह देने तक सीमित नहीं रहते। वह मैदान पर खिलाड़ियों के साथ समय बिताते हैं, नेट्स के पीछे खड़े होकर उनकी तकनीक पर काम करते हैं और लगातार गाइड करते रहते हैं। यही वजह है कि कई फ्रेंचाइजियां लंबे समय से उनके काम पर नजर बनाए हुए थीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, युवराज सिंह खिलाड़ियों को सिर्फ ट्रेन नहीं करते बल्कि उन्हें मेंटली (मानसिक रूप से) भी तैयार करते हैं। उनका यही तरीका कई युवा क्रिकेटरों के करियर में मददगार साबित हुआ है।