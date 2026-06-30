IND vs ENG 1st T20I: क्या वैभव सूर्यवंशी का होगा डेब्यू? जानें भारत की संभावित प्लेइंग 11 और लाइव टेलीकास्ट की पूरी डिटेल्स

IND vs ENG 1st T20I Playing 11: आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में मिली हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अब इंग्लैंड के दौरे पर है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार, 1 जुलाई को चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर खेला जाएगा। इस मैच में सबका ध्यान 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर रहेगा, जो इस मैच से अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं।