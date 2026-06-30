30 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs ENG 1st T20I: क्या वैभव सूर्यवंशी का होगा डेब्यू? जानें भारत की संभावित प्लेइंग 11 और लाइव टेलीकास्ट की पूरी डिटेल्स

IND vs ENG 1st T20I Playing 11: क्या चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर वैभव सूर्यवंशी करेंगे डेब्यू? और अगर वैभव को टीम में जगह मिलती भी है तो उसके लिए किस खिलाड़ी को टीम में से हटना पड़ेगा। जानें भारत की संभावित प्लेइंग 11, पूरा शेड्यूल और लाइव मैच कब और कहां देखें।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Jun 30, 2026

India vs England T20 2026, Vaibhav Sooryavanshi Debut, India vs England Live Telecast, IND vs ENG Playing 11

भारतीय क्रिकेट टीम (Photo - BCCI)

IND vs ENG 1st T20I Playing 11: आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में मिली हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम अब इंग्लैंड के दौरे पर है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार, 1 जुलाई को चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर खेला जाएगा। इस मैच में सबका ध्यान 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर रहेगा, जो इस मैच से अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं।

क्या वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका?

आयरलैंड के खिलाफ दोनों मैचों में बेंच पर बैठने के बाद, वैभव सूर्यवंशी को संजू सैमसन की जगह ओपनर के रूप में मौका मिल सकता है। संजू सैमसन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ वो पूरी तरह फ्लॉप रहे, जहां दूसरे मैच में वो खाता भी नहीं खोल पाए।

अगर टीम मैनेजमेंट टॉप-3 में तीन लेफ्ट हैंडर्स (अभिषेक, वैभव और ईशान) को नहीं रखना चाहता, तो ईशान किशन की जगह भी वैभव को शामिल किया जा सकता है। वहीं, दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का खेलना तय है। कप्तानी की बात करें तो श्रेयस अय्यर अपनी कप्तानी में लगातार तीन टी20 मैच हारने का अनचाहा रिकॉर्ड टालना चाहेंगे।

भारत की संभावित प्लेइंग 11 (1st T20I)

अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव।

भारत बनाम इंग्लैंड: टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल

  • 1st T20I: 1 जुलाई (रात 10:00 बजे) – चेस्टर-ले-स्ट्रीट
  • 2nd T20I: 4 जुलाई (शाम 7:00 बजे) – मैनचेस्टर
  • 3rd T20I: 7 जुलाई (रात 10:00 बजे) – नॉटिंघम
  • 4th T20I: 9 जुलाई (रात 10:00 बजे) – ब्रिस्टल
  • 5th T20I: 11 जुलाई (शाम 7:00 बजे) – साउथेम्प्टन

वनडे सीरीज का शेड्यूल

  • 1st ODI: 14 जुलाई (दोपहर 3:30 बजे) – बर्मिंघम
  • 2nd ODI: 16 जुलाई (शाम 5:30 बजे) – कार्डिफ
  • 3rd ODI: 19 जुलाई (दोपहर 3:30 बजे) – लंदन (लॉर्ड्स)

कब और कहां देखें लाइव मैच?

भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली इस सीरीज के सभी मैचों का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग आप OTT प्लेटफॉर्म्स जियोहॉटस्टार (JioHotstar) ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। वहीं टीवी पर इंडिया बनाम इंग्लैंड का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) और स्पोर्ट्स18 1 (Sports18 1 हिंदी) पर होगा। और DTH यूज़र्स, टाटा प्ले (Tata Play) पर अपने पैक के हिसाब से चैनल नंबर चेक कर सकते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

30 Jun 2026 11:11 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs ENG 1st T20I: क्या वैभव सूर्यवंशी का होगा डेब्यू? जानें भारत की संभावित प्लेइंग 11 और लाइव टेलीकास्ट की पूरी डिटेल्स

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Asian Games 2026: हरमनप्रीत कौर से नहीं छीनी जाएगी कप्तानी, BCCI ने घोषित किया एशियन गेम्स के लिए स्क्वॉड

Smriti Mandhana and Harmanpreet Kaur
क्रिकेट

AUSW vs WIW: फाइनल के टिकट के लिए आज भिडेंगी वेस्टइंडीज-ऑस्ट्रेलिया, जानें कब-कहां देखें लाइव मैच

australia vs west indies
क्रिकेट

ENG vs IND: वैभव सूर्यवंशी को मिल सकती है प्लेइंग 11 में जगह, लेकिन टीम मैनेजमेंट और कप्तान को लेना होगा मुश्किल फैसला

Vaibhav Suryavanshi Latest News
क्रिकेट

Punjab Kings के शशांक सिंह के खिलाफ FIR दर्ज, घरेलू कुक ने मारपीट, गाली-गलौज और बंधक बनाने का लगाया आरोप

FIR on Shashank Singh
क्रिकेट

ENG vs IND Pitch Report: जिस पिच पर इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम खेलेगी पहला टी20, वहां 140 रन का भी नहीं है औसत

Riverside Ground
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.