‘2027 वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा को टीम में रखना चाहिए, जायसवाल का समय भी आएगा’, अंबाती रायडू ने कहा

रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल (Photo - IANS)
2027 World Cup, Rohit Sharma vs Yashasvi Jaiswal: भारत की नजर अब 2027 वनडे वर्ल्ड कप पर है। इसी के साथ टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि टीम अनुभवी रोहित शर्मा पर भरोसा बनाए रखेगी या फिर युवा यशस्वी जायसवाल को बड़ी जिम्मेदारी देगी। इस बीच भारत के पूर्व बल्लेबाज अंबाती रायडू ने अपनी राय रखी है।
रोहित शर्मा का हाल का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। उन्होंने कई अहम परियां खेली हैं, लेकिन कुछ मैचों में जल्दी आउट भी हुए हैं। इसके बावजूद टीम के लिए उनका अनुभव और कप्तानी आज भी बड़ी ताकत मानी जाती है। ऐसे में 2027 वर्ल्ड कप में उनकी जगह को लेकर लगातार चर्चा हो रही है।
दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल लगातार अपने प्रदर्शन से प्रभावित कर रहे हैं। उन्हें वनडे क्रिकेट में ज्यादा मौके नहीं मिले हैं, लेकिन जितने भी अवसर मिले, उनमें उन्होंने अच्छा खेल दिखाया। छह परियों में उनके नाम दो अर्धशतक हैं और उनका एवरेज 71.25 का है। लिस्ट-ए क्रिकेट में भी उनका एवरेज 53.14 है, जबकि टी20 क्रिकेट में उन्होंने 152.29 के स्ट्राइक रेट से 4,109 रन बनाए हैं।
सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के एक शो में मीडिया के सवाल पर अंबाती रायडू ने कहा कि रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों भारतीय टीम में जगह पाने के हकदार हैं। उनके अनुसार रोहित सिर्फ शानदार बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि बेहतरीन कप्तान भी हैं। वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में टीम को ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है, जो मैदान के साथ-साथ ड्रेसिंग रूम में भी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा सके। रायडू ने यह भी कहा कि जायसवाल का समय जरूर आएगा। उन्हें भविष्य में वनडे टीम का नियमित हिस्सा बनना चाहिए और बड़े टूर्नामेंट के लिए तैयार रहना चाहिए।
भारत की अगली सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ होगी। टीम पांच टी20 और तीन वनडे मैच खेलेगी। हालांकि इस दौरे के लिए जायसवाल को किसी भी टीम में जगह नहीं मिली है। ऐसे में 2027 वर्ल्ड कप को देखते हुए सेलेक्टर्स के सामने अनुभव और युवा प्रतिभा के बीच संतुलन बनाने की बड़ी चुनौती रहेगी।
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