‘2027 वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा को टीम में रखना चाहिए, जायसवाल का समय भी आएगा’, अंबाती रायडू ने कहा

सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के एक शो में मीडिया के सवाल पर अंबाती रायडू ने कहा कि रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों भारतीय टीम में जगह पाने के हकदार हैं। उनके अनुसार रोहित सिर्फ शानदार बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि बेहतरीन कप्तान भी हैं। वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में टीम को ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है, जो मैदान के साथ-साथ ड्रेसिंग रूम में भी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा सके। रायडू ने यह भी कहा कि जायसवाल का समय जरूर आएगा। उन्हें भविष्य में वनडे टीम का नियमित हिस्सा बनना चाहिए और बड़े टूर्नामेंट के लिए तैयार रहना चाहिए।