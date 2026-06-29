29 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Abhishek Sharma Ducks Record: नंबर-1 बल्लेबाज के नाम जुड़ा सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड, 2026 में अभिषेक शर्मा 9 बार हुए जीरो पर आउट

IND vs IRE: बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले आउट हो गए। इस गोल्डन डक के साथ ही उन्होंने साल 2026 में एक बेहद शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Jun 29, 2026

Abhishek Sharma most ducks 2026, Abhishek Sharma golden duck vs Ireland, India vs Ireland Belfast T20, Abhishek Sharma 9 ducks record, Cricket Hindi News.

भारत के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा (Photo - IANS)

Abhishek Sharma Ducks Record: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ओपनर और इस समय दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के लिए साल 2026 जहां एक तरफ शानदार पारियों का रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनके नाम एक ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है जिसे कोई भी बल्लेबाज याद नहीं रखना चाहेगा।

आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट के मैदान पर खेले गए दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया को जीत की सख्त जरूरत थी। पहले मैच में ताबड़तोड़ 49 रन बनाने वाले अभिषेक शर्मा से फैंस को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन खेल की पहली ही गेंद पर जय मूंदड़ा ने उन्हें आउट कर दिया। अभिषेक बिना खाता खोले (गोल्डन डक पर) पवेलियन लौट गए। इस साल टी20 क्रिकेट में यह 9वीं बार था जब अभिषेक शून्य पर आउट हुए, जिसके साथ ही उन्होंने एक कैलेंडर साल में सबसे ज्यादा बार 'जीरो' पर आउट होने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।

साल 2026 में अभिषेक शर्मा कब-कब हुए 'शून्य' पर आउट?

अभिषेक शर्मा ने इस साल इंटरनेशनल मैचों (टी20I) में 6 बार और आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए 3 बार शून्य (जीरो) का सामना किया है।

नंबरमैच / सीरीजकिसके खिलाफ
1दूसरा टी20 (T20I)न्यूजीलैंड
2चौथा टी20 (T20I)न्यूजीलैंड
3टी20 वर्ल्ड कपअमेरिका
4टी20 वर्ल्ड कपपाकिस्तान
5टी20 वर्ल्ड कपनीदरलैंड
6आईपीएल 2026लखनऊ सुपर जायंट्स
7आईपीएल 2026राजस्थान रॉयल्स
8आईपीएल (एलिमिनेटर)राजस्थान रॉयल्स
9दूसरा टी20 (T20I)आयरलैंड

साल में डक होने वाले दुनिया के टॉप बल्लेबाज

अभिषेक अब अफगानिस्तान के राशिद खान और पाकिस्तान के शादाब खान के साथ संयुक्त रूप से एक साल में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।

खिलाड़ीदेशमैचशून्य (Ducks)साल
अभिषेक शर्माभारत3092026
राशिद खानअफगानिस्तान5692019
शादाब खानपाकिस्तान4292024
हर्शेल गिब्ससाउथ अफ्रीका3382009
सुनील नरेनवेस्टइंडीज6482017
एलेक्स हेल्सइंग्लैंड4282023
सैम अयूबपाकिस्तान4182025

अभिषेक शर्मा का क्रिकेट रिकॉर्ड (साल 2026)

टीमरनगेंदबनाम
भारत8435न्यूजीलैंड
भारत01न्यूजीलैंड
भारत68*20न्यूजीलैंड
भारत01न्यूजीलैंड
भारत3016न्यूजीलैंड
भारत01अमेरिका
भारत04पाकिस्तान
भारत03नीदरलैंड
भारत1512साउथ अफ्रीका
भारत5530जिम्बाब्वे
भारत1011वेस्टइंडीज
भारत97इंग्लैंड
भारत5221न्यूजीलैंड
SRH78RCB
SRH4821KKR
SRH02LSG
SRH7428पंजाब किंग्स
SRH01राजस्थान
SRH5922CSK
SRH135*68दिल्ली कैपिटल्स
SRH5729राजस्थान
SRH4524मुंबई इंडियंस
SRH1510KKR
SRH3513पंजाब किंग्स
SRH64गुजरात टाइटंस
SRH2621CSK
SRH5622RCB
SRH02राजस्थान
भारत4920आयरलैंड
भारत01आयरलैंड

अगर सिर्फ इंटरनेशनल मैचों (टी20I) की बात करें तो अभिषेक शर्मा इस साल 15 मैचों में 6 बार शून्य पर आउट हुए हैं, जो किसी भी भारतीय खिलाड़ी द्वारा एक साल में सबसे ज्यादा है।

Ind vs Ire 2nd T20I: आयरलैंड ने T20I क्रिकेट में रचा इतिहास, पहली बार सीरीज में टीम इंडिया का 2-0 से सूपड़ा साफ

ये भी पढ़ें
Ind vs Ire 2nd T20I

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

29 Jun 2026 01:29 pm

Published on:

29 Jun 2026 01:28 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Abhishek Sharma Ducks Record: नंबर-1 बल्लेबाज के नाम जुड़ा सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड, 2026 में अभिषेक शर्मा 9 बार हुए जीरो पर आउट

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs IRE: इन 5 कारणों की वजह से टीम इंडिया को मिली शर्मनाक हार, पहली बार गंवाई आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज

Ind vs Ire 2nd T20I
क्रिकेट

IND vs IRE: कोच गौतम गंभीर के नाम अब तक जुड़ चुके हैं 32 अनचाहें रिकॉर्ड, 12 चीजें भारतीय क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुईं

Gautam Gambhir
क्रिकेट

‘Vaibhav Sooryavanshi को डेब्यू के लिए करना होगा और इंतजार’, टीम इंडिया के कोच ने बताई बड़ी वजह

वैभव सूर्यवंशी, Vaibhav Sooryavanshi debut, India vs Ireland T20 series, Ryan ten Doeschate prediction, Gautam Gambhir, Sanju Samson duck, Cricket Hindi News.
क्रिकेट

सूर्यकुमार यादव ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 को याद करते हुए शेयर किया पोस्ट, लिखा – इसे महसूस करने पर गर्व है

Suryakumar yadav T20 World Cup 2024
क्रिकेट

ENG vs IND: इंग्लैंड के खिलाफ किसकी जगह ले सकते हैं वैभव सूर्यवंशी, आयरलैंड के खिलाफ टॉप 3 ने मिलकर बनाए सिर्फ 67 रन

Vaibhav Suryavanshi Latest News
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.