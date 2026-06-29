Abhishek Sharma Ducks Record: नंबर-1 बल्लेबाज के नाम जुड़ा सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड, 2026 में अभिषेक शर्मा 9 बार हुए जीरो पर आउट

आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट के मैदान पर खेले गए दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया को जीत की सख्त जरूरत थी। पहले मैच में ताबड़तोड़ 49 रन बनाने वाले अभिषेक शर्मा से फैंस को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन खेल की पहली ही गेंद पर जय मूंदड़ा ने उन्हें आउट कर दिया। अभिषेक बिना खाता खोले (गोल्डन डक पर) पवेलियन लौट गए। इस साल टी20 क्रिकेट में यह 9वीं बार था जब अभिषेक शून्य पर आउट हुए, जिसके साथ ही उन्होंने एक कैलेंडर साल में सबसे ज्यादा बार 'जीरो' पर आउट होने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।