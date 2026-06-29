Abhishek Sharma Ducks Record: नंबर-1 बल्लेबाज के नाम जुड़ा सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड, 2026 में अभिषेक शर्मा 9 बार हुए जीरो पर आउट

भारत के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा (Photo - IANS)
Abhishek Sharma Ducks Record: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ओपनर और इस समय दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के लिए साल 2026 जहां एक तरफ शानदार पारियों का रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनके नाम एक ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है जिसे कोई भी बल्लेबाज याद नहीं रखना चाहेगा।
आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट के मैदान पर खेले गए दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया को जीत की सख्त जरूरत थी। पहले मैच में ताबड़तोड़ 49 रन बनाने वाले अभिषेक शर्मा से फैंस को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन खेल की पहली ही गेंद पर जय मूंदड़ा ने उन्हें आउट कर दिया। अभिषेक बिना खाता खोले (गोल्डन डक पर) पवेलियन लौट गए। इस साल टी20 क्रिकेट में यह 9वीं बार था जब अभिषेक शून्य पर आउट हुए, जिसके साथ ही उन्होंने एक कैलेंडर साल में सबसे ज्यादा बार 'जीरो' पर आउट होने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।
अभिषेक शर्मा ने इस साल इंटरनेशनल मैचों (टी20I) में 6 बार और आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए 3 बार शून्य (जीरो) का सामना किया है।
|नंबर
|मैच / सीरीज
|किसके खिलाफ
|1
|दूसरा टी20 (T20I)
|न्यूजीलैंड
|2
|चौथा टी20 (T20I)
|न्यूजीलैंड
|3
|टी20 वर्ल्ड कप
|अमेरिका
|4
|टी20 वर्ल्ड कप
|पाकिस्तान
|5
|टी20 वर्ल्ड कप
|नीदरलैंड
|6
|आईपीएल 2026
|लखनऊ सुपर जायंट्स
|7
|आईपीएल 2026
|राजस्थान रॉयल्स
|8
|आईपीएल (एलिमिनेटर)
|राजस्थान रॉयल्स
|9
|दूसरा टी20 (T20I)
|आयरलैंड
अभिषेक अब अफगानिस्तान के राशिद खान और पाकिस्तान के शादाब खान के साथ संयुक्त रूप से एक साल में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
|खिलाड़ी
|देश
|मैच
|शून्य (Ducks)
|साल
|अभिषेक शर्मा
|भारत
|30
|9
|2026
|राशिद खान
|अफगानिस्तान
|56
|9
|2019
|शादाब खान
|पाकिस्तान
|42
|9
|2024
|हर्शेल गिब्स
|साउथ अफ्रीका
|33
|8
|2009
|सुनील नरेन
|वेस्टइंडीज
|64
|8
|2017
|एलेक्स हेल्स
|इंग्लैंड
|42
|8
|2023
|सैम अयूब
|पाकिस्तान
|41
|8
|2025
|टीम
|रन
|गेंद
|बनाम
|भारत
|84
|35
|न्यूजीलैंड
|भारत
|0
|1
|न्यूजीलैंड
|भारत
|68*
|20
|न्यूजीलैंड
|भारत
|0
|1
|न्यूजीलैंड
|भारत
|30
|16
|न्यूजीलैंड
|भारत
|0
|1
|अमेरिका
|भारत
|0
|4
|पाकिस्तान
|भारत
|0
|3
|नीदरलैंड
|भारत
|15
|12
|साउथ अफ्रीका
|भारत
|55
|30
|जिम्बाब्वे
|भारत
|10
|11
|वेस्टइंडीज
|भारत
|9
|7
|इंग्लैंड
|भारत
|52
|21
|न्यूजीलैंड
|SRH
|7
|8
|RCB
|SRH
|48
|21
|KKR
|SRH
|0
|2
|LSG
|SRH
|74
|28
|पंजाब किंग्स
|SRH
|0
|1
|राजस्थान
|SRH
|59
|22
|CSK
|SRH
|135*
|68
|दिल्ली कैपिटल्स
|SRH
|57
|29
|राजस्थान
|SRH
|45
|24
|मुंबई इंडियंस
|SRH
|15
|10
|KKR
|SRH
|35
|13
|पंजाब किंग्स
|SRH
|6
|4
|गुजरात टाइटंस
|SRH
|26
|21
|CSK
|SRH
|56
|22
|RCB
|SRH
|0
|2
|राजस्थान
|भारत
|49
|20
|आयरलैंड
|भारत
|0
|1
|आयरलैंड
अगर सिर्फ इंटरनेशनल मैचों (टी20I) की बात करें तो अभिषेक शर्मा इस साल 15 मैचों में 6 बार शून्य पर आउट हुए हैं, जो किसी भी भारतीय खिलाड़ी द्वारा एक साल में सबसे ज्यादा है।
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