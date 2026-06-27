IND vs IRE: ‘राजस्थान’ के जय मूंदड़ा की वजह से हारी टीम इंडिया, जानें टोंक से निकलकर कैसे पहुंचे आयरलैंड

जय मूंदड़ा का परिवार आज भी राजस्थान के टोंक जिले में रहता है। जय राजस्थान के लिए अंडर-14 क्रिकेट खेल चुके हैं। वह स्टूडेंट वीजा पर एम.टेक की पढ़ाई करने आयरलैंड गए थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें वहां इंटेल (Intel) कंपनी में नौकरी मिल गई। नौकरी के साथ उन्होंने क्रिकेट खेलना जारी रखा और साल 2023 में अपनी क्लब टीम को 'आयरलैंड सीनियर कप' जिताया। इसके बाद साल 2025 में उन्हें आयरलैंड की नागरिकता मिल गई और अब वह वहां के मुख्य तेज गेंदबाज बन चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि जय के चचेरे भाई अजय मूंदड़ा भी स्वीडन की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं।