IND vs IRE: संजू सैमसन-प्रसिद्ध कृष्णा हो सकते हैं दूसरे टी20 से बाहर, सूर्यवंशी और प्रिंस यादव के डेब्यू की उम्मीदें बढ़ीं

पहले मुकाबले में डेब्यू से चूकने वाले वैभव सूर्यवंशी के प्लेइंग इलेवन में जगह मिलने की उम्मीद है। उन्हें डेब्यू का मौका मिल सकता है। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा को ड्रॉप किया जा सकता है। पिछले दो टी20 मुकाबलों में प्रसिद्ध कृष्णा ने 125 रन लुटाए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टी20 मुकाबला साल 2030 में खेला था, जहां उन्होंने चार ओवर में 68 रन खर्च किए थे। उसके बाद आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने चार ओवर में 57 रन दिए और कोई विकेट नहीं मिला। मतलब पिछले आठ ओवर में टी20 फॉर्मेट में प्रसिद्ध कृष्णा ने बिना कोई विकेट लिए 125 रन लुटाए। ऐसे में दूसरे टी20 से उनका पत्ता कट सकता है, जबकि उनकी जगह प्रिंस यादव को डेब्यू करने का मौका मिल सकता है।