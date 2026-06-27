IND vs IRE: आयरलैंड से हारते ही श्रेयस अय्यर के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड, विराट कोहली और शुभमन गिल की लिस्ट में हुए शामिल

2024 टी20 वर्ल्डकप का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम को अगले ही मुकाबले में जिम्बाब्वे से हार झेलनी पड़ी थी। 2024 में खिताबी जीत के बाद भी टीम में काफी बदलाव हुए थे। रोहित शर्मा ने टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था, तब शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया था। इसके अलावा विराट कोहली और रवींद्र जडेजा ने भी इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम जिम्बाब्वे दौरे पर गई, जहां उसे पहले ही मुकाबले में हार झेलनी पड़ी। हालांकि भारतीय टीम ने 5 मैचों की सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया था।