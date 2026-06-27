IND vs IRE: एक गलती की वजह से 20 ओवर भी नहीं टिक पाई टीम इंडिया, जानें कैसे आयरलैंड के जाल में फंसे भारतीय बल्लेबाज

आयरलैंड ने स्क्वायर ऑफ द विकेट क्षेत्र में भारत से 30 रन ज्यादा बनाए। वहीं टीम इंडिया के बल्लेबाजों के आउट होने के तरीकों पर नजर डालें तो ज्यादातर विकेट स्क्वायर ऑफ द विकेट, डीप पॉइंट या डीप स्क्वायर लेग पर कैच आउट होकर गिरे। टीम इंडिया के लिए सिर्फ अभिषेक शर्मा ही 20 गेंदों में 49 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल सके। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके अलावा संजू सैमसन 5, ईशान किशन 1, श्रेयस अय्यर 3, वॉशिंगटन सुंदर 9 और हर्षित राणा 8 रन बनाकर आउट हुए। यानी टीम के पांच बड़े बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू सके, जिसकी वजह से भारतीय टीम को करारी हार झेलनी पड़ी।