‘Vaibhav Sooryavanshi को डेब्यू के लिए करना होगा और इंतजार’, टीम इंडिया के कोच ने बताई बड़ी वजह

Vaibhav Sooryavanshi Debut: आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय टीम की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही। बेलफास्ट में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया को 1 रन से करीबी हार झेलनी पड़ी, जिससे भारत यह सीरीज 0-2 से हार गया। इस मैच में कप्तान श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जैसे सीनियर खिलाड़ी बुरी तरह फेल रहे। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि दोनों ओपनर (अभिषेक और संजू) बिना खाता खोले (गोल्डन डक पर) आउट हो गए। इस खराब प्रदर्शन के बीच फैंस मांग कर रहे थे कि 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलना चाहिए था। लेकिन भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच रयान टेन डेशकाटे ने साफ कर दिया है कि वैभव को अपने डेब्यू के लिए अभी और इंतजार करना होगा।