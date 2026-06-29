IND vs IRE: ‘ऐसी हार के लिए सच में टैलेंट चाहिए’, आइसलैंड क्रिकेट ने उड़ाया गौतम गंभीर का मजाक, सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल

IND vs IRE, Gautam Gambhir Trolled: भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस के लिए एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। वर्ल्ड चैंपियन और ICC टी20 रैंकिंग में नंबर-1 पर काबिज टीम इंडिया को आयरलैंड जैसी छोटी टीम के खिलाफ 0-2 से करारी टी20 सीरीज हार का सामना करना पड़ा है। बेलफास्ट में खेले गए दूसरे रोमांचक मुकाबले में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम महज 1 रन से हार गई। इस शर्मनाक हार के बाद अब सोशल मीडिया पर टीम इंडिया और हेड कोच गौतम गंभीर का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है।