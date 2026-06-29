IND vs IRE: ‘ऐसी हार के लिए सच में टैलेंट चाहिए’, आइसलैंड क्रिकेट ने उड़ाया गौतम गंभीर का मजाक, सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर (Photo - IANS)
IND vs IRE, Gautam Gambhir Trolled: भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस के लिए एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। वर्ल्ड चैंपियन और ICC टी20 रैंकिंग में नंबर-1 पर काबिज टीम इंडिया को आयरलैंड जैसी छोटी टीम के खिलाफ 0-2 से करारी टी20 सीरीज हार का सामना करना पड़ा है। बेलफास्ट में खेले गए दूसरे रोमांचक मुकाबले में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम महज 1 रन से हार गई। इस शर्मनाक हार के बाद अब सोशल मीडिया पर टीम इंडिया और हेड कोच गौतम गंभीर का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है।
इस हार के बाद हमेशा अपने मजाकिया ट्वीट्स के लिए मशहूर 'आइसलैंड क्रिकेट' ने भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर को निशाने पर लिया है। आइसलैंड क्रिकेट ने एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'हम साफ कर देना चाहते हैं कि हम गौतम गंभीर को अपने कोचिंग स्टाफ में शामिल नहीं करना चाहते। हालांकि, उनमें साफ तौर पर टैलेंट है। भारतीय खिलाड़ियों के साथ आयरलैंड में ऐसा रिजल्ट (हार) लेकर आना, सच में एक कमाल का टैलेंट है।'
गौतम गंभीर के कार्यकाल में भारतीय टीम के नाम कई ऐसे शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़े गए हैं, जो पिछले कई दशकों में नहीं टूटे थे। आइए नजर डालते हैं इन अनचाहे रिकार्ड्स पर…
लगातार मिल रही इन हारों ने भारतीय फैंस को निराश कर दिया है और अब गंभीर की कोचिंग रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं।
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