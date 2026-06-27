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Vaibhav Sooryavanshi India Debut: वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिलने पर भड़के ये दिग्गज, अगले मैच से पहले कप्तान को किया आगाह

IND vs IRE, Vaibhav Sooryavanshi India Debut: बेलफास्ट के मैदान पर आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिली। भारत की 35 रनों से हार के बाद माइकल वॉन सहित कई दिग्गजों ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं और अगले मैच के लिए आगाह किया है।
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भारत

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Anshika Verma

Jun 27, 2026

Vaibhav Sooryavanshi India Debut, India vs Ireland 1st T20 Result, Michael Vaughan on Vaibhav Sooryavanshi

टीम इंडिया नेशनल एंथम गाते हुए (Photo - X)

IND vs IRE,Vaibhav Sooryavanshi India Debut: भारत और आयरलैंड के बीच बेलफास्ट में खेले गए पहले टी20 मैच में 15 साल के नए स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भारत की प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिली। फैंस और कई क्रिकेट दिग्गज उम्मीद कर रहे थे कि वैभव इस मैच से अपना इंटरनेशनल डेब्यू करेंगे, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर ने उन्हें बेंच पर ही बैठाए रखा। भारत यह मैच 35 रनों से हार गया, जिसके बाद इस फैसले पर बड़ा विवाद शुरू हो गया है।

दिग्गजों ने फैसले पर उठाए सवाल, दी चेतावनी

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने वैभव को न खिलाने पर हैरानी जताई। उन्होंने एक्स (ट्विटर) पर लिखा, 'यकीन नहीं होता कि भारत ने वैभव सूर्यवंशी को नहीं चुना। वह इस समय दुनिया के सबसे बेहतरीन टी20 खिलाड़ी हैं।'

वहीं भारत के पूर्व तेज गेंदबाज डोडा गणेश ने भी टीम मैनेजमेंट को आगाह करते हुए पूछा कि आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ छह गेंदबाजी विकल्पों की क्या जरूरत थी? हालांकि, संजय मांजरेकर इस फैसले के समर्थन में दिखे। उन्होंने कहा कि इन-फॉर्म ओपनर्स (अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन) को ड्रॉप न करना सही फैसला था और टीम को बाहर के शोर पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

कप्तान और कोच ने दी ये सफाई

मैच के दौरान टॉस के समय कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा था, 'वैभव एक शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन हमारी टीम में ऐसे अनुभवी खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले मैचों में कमाल का प्रदर्शन किया है। समय आने पर वैभव को भी मौका जरूर मिलेगा।' बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने भी कहा था कि जो खिलाड़ी पहले से रन बना रहे हैं, उन्हें सिर्फ किसी को मौका देने के लिए टीम से बाहर करना नाइंसाफी होगी।

अगले मैच में बन सकता है इतिहास

वैभव सूर्यवंशी इस समय गजब के फॉर्म में हैं। आईपीएल 2026 में उन्होंने 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती थी और हाल ही में श्रीलंका ए के खिलाफ सिर्फ 11 गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक जड़ा था। अब रविवार को होने वाले दूसरे टी20 मैच से पहले दिग्गजों ने टीम को आगाह किया है कि वैभव जैसे निडर खिलाड़ी को बाहर रखना हार की वजह बन सकता है। अगर रविवार को वैभव को डेब्यू का मौका मिलता है, तो वह सचिन तेंदुलकर (16 साल 205 दिन) का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे।

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Published on:

27 Jun 2026 05:10 pm

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