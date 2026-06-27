Vaibhav Sooryavanshi India Debut: वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिलने पर भड़के ये दिग्गज, अगले मैच से पहले कप्तान को किया आगाह

वैभव सूर्यवंशी इस समय गजब के फॉर्म में हैं। आईपीएल 2026 में उन्होंने 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती थी और हाल ही में श्रीलंका ए के खिलाफ सिर्फ 11 गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक जड़ा था। अब रविवार को होने वाले दूसरे टी20 मैच से पहले दिग्गजों ने टीम को आगाह किया है कि वैभव जैसे निडर खिलाड़ी को बाहर रखना हार की वजह बन सकता है। अगर रविवार को वैभव को डेब्यू का मौका मिलता है, तो वह सचिन तेंदुलकर (16 साल 205 दिन) का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन जाएंगे।