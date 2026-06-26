Shreyas Iyer India T20 Captain: ‘शेरों की तरह खेलेंगे’… कप्तान बनते ही श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया को दिया पहला संदेश

इसके बाद श्रेयस अय्यर ने पहली बार कप्तान के रूप में खिलाड़ियों से बात-चीत की। उन्होंने कहा कि टीम में ऐसा माहौल बनाना जरूरी है, जहां सभी खिलाड़ी एक-दूसरे का साथ दें और हर परिस्थिति में एकजुट, एक साथ रहें। उन्होंने कहा कि टीम के सभी खिलाड़ियों को खेल का आनंद भी लेना चाहिए। श्रेयस ने खिलाड़ियों से कहा, 'हम एक परिवार हैं। शेरों की तरह खेलेंगे और हर मैच में जीतने के इरादे से उतरेंगे। हमें एक-दूसरे का हौसला बढ़ाना है और हर खिलाड़ी की सफलता का साथ मिलकर जश्न मनाना है।' उन्होंने यह भी कहा कि टीम का माहौल सकारात्मक होना चाहिए, ताकि हर खिलाड़ी बिना किसी दबाव के अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके।