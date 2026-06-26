Vaibhav Suryavanshi Debut: वैभव सूर्यवंशी से पहले पृथ्वी शॉ थे भारत के आखिरी टीनएजर डेब्यूटेंट, 8 साल बाद बदलेगा क्रिकेट का इतिहास

वैभव सूर्यवंशी इस समय सिर्फ 15 साल 91 दिन के हैं। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए 16 पारियों में 776 रन बनाकर वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 237.30 का रहा था। हाल ही में भारत-ए और श्रीलंका-ए के बीच खेले गए ट्राई-सीरीज मुकाबले में भी वैभव ने सिर्फ 11 गेंद में अर्धशतक पूरा कर नया रिकॉर्ड बनाया था। लगातार अच्छे प्रदर्शन के बाद अब उनके इंटरनेशनल डेब्यू का इंतजार किया जा रहा है।