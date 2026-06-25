IND vs IRE Weather Report: वैभव सूर्यवंशी का ड्रीम डेब्यू कल धुलने की कगार पर, आयरलैंड के खिलाफ मैच में बारिश डाल सकती है खलल, जानें वेदर रिपोर्ट

रिपोर्ट के मुताबिक दिन का अधिकतम तापमान करीब 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन आसमान में लगभग 71 प्रतिशत बादल छाए रहेंगे। पूरे दिन करीब 2.8 मिमी बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा 24 प्रतिशत तक गरज के साथ बारिश की भी संभावना जताई गई है। भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे टॉस होना है। टॉस से पहले भी करीब 60 प्रतिशत बारिश की संभावना बताई गई है। ऐसे में टॉस में देरी हो सकती है और जरूरत पड़ने पर मैच भी देर से शुरू हो सकता है।