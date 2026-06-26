Shreyas Iyer Instagram Bio: क्या हुआ था 25 दिसंबर 2025 को श्रेयस अय्यर की जिंदगी में? जानें दूसरे DOB की पूरी कहानी

बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले श्रेयस अय्यर ने अपने इंस्टाग्राम बायो में 'Second D.O.B: 25/12/2025' लिखा है (Photo - BCCI)
Shreyas Iyer Instagram Bio: आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज शुरू होने से पहले भारत के नए कप्तान श्रेयस अय्यर एक अलग वजह से चर्चा में हैं। बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में होने वाले पहले टी20 मुकाबले से पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम बायो में एक नई लाइन जोड़ दी है। इसमें लिखा है, 'Second D.O.B: 25/12/2025'। इस बदलाव के बाद सोशल मीडिया पर फैंस लगातार इस तारीख का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं।
श्रेयस अय्यर की असली जन्मतिथि 6 दिसंबर 1994 है। ऐसे में बायो में 25 दिसंबर 2025 लिखे जाने से लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई। शुरुआत में कई लोगों ने इसे गलती माना, लेकिन वो लगाने के बहुत देर बाद भी अय्यर ने इसे नहीं बदला। इससे माना जा रहा है कि यह तारीख उनके लिए किसी खास घटना से जुड़ी हो सकती है।
फैंस ने इस तारीख का सुराग ढूंढने के लिए श्रेयस अय्यर के पुराने सोशल मीडिया पोस्ट भी देखे। हालांकि इंस्टाग्राम और एक्स पर ऐसा कोई पोस्ट नहीं मिला, जिससे इस तारीख का सीधा मतलब पता चल सके।
इसी बीच सोशल मीडिया पर एक अलग थ्योरी सामने आई। अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान कैच लेने की कोशिश में श्रेयस अय्यर की प्लीहा (स्प्लीन) में गंभीर चोट लगी थी। अंदरूनी रक्तस्राव के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और वह कई सप्ताह तक क्रिकेट से दूर रहे।
इसके बाद उन्होंने घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिए विजय हजारे ट्रॉफी खेलते हुए 82 और 45 रन की पारियां खेलीं। इसके बाद उन्हें फिर से भारतीय टीम में जगह मिली। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का मानना है कि 25 दिसंबर 2025 वह दिन था, जब अय्यर ने चोट से उबरने के बाद पहली बार दोबारा बल्ला उठाया।
इसी वजह से उन्होंने इसे अपनी 'Second D.O.B' यानी दूसरी जन्मतिथि की तरह माना हो सकता है। हालांकि श्रेयस अय्यर ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।
फिलहाल अय्यर का पूरा ध्यान क्रिकेट पर है। वह गौतम गंभीर की कोचिंग में बेलफास्ट में टीम इंडिया के साथ अभ्यास कर रहे हैं और आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में पहली बार भारत की कप्तानी करने के लिए तैयार हैं।
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