Shreyas Iyer Instagram Bio: क्या हुआ था 25 दिसंबर 2025 को श्रेयस अय्यर की जिंदगी में? जानें दूसरे DOB की पूरी कहानी

Shreyas Iyer Instagram Bio: आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज शुरू होने से पहले भारत के नए कप्तान श्रेयस अय्यर एक अलग वजह से चर्चा में हैं। बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में होने वाले पहले टी20 मुकाबले से पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम बायो में एक नई लाइन जोड़ दी है। इसमें लिखा है, 'Second D.O.B: 25/12/2025'। इस बदलाव के बाद सोशल मीडिया पर फैंस लगातार इस तारीख का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं।