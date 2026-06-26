Youngest Debutant in Cricket: वैभव सूर्यवंशी आज बदल देंगे क्रिकेट का इतिहास, देखें तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ियों की लिस्ट

वैभव सूर्यवंशी (फोटो- BCCI)
Vaibhav Suryavanshi Debut Record in T20 Cricket: आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी डेब्यू करते ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेंगे। वह सबसे कम उम्र में टी20 इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। सूर्यवंशी अगर आज शाम को डेब्यू करते हैं तो वह रिकॉर्ड बना लेंगे। टी20 इंटरनेशनल में वह 15 साल 91 दिन की उम्र में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे। यह रिकॉर्ड सबसे पहले आयरलैंड के जोशुआ लिटिल के नाम था, जिन्होंने 5 सितंबर 2016 को हांगकांग के खिलाफ डेब्यू किया था, तब उनकी उम्र 16 साल 309 दिन थी।
इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू का रिकॉर्ड पाकिस्तान के हसन रजा के नाम है। हसन ने साल 2019 में जिम्बाब्वे के लिए 14 साल 227 दिन की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया था। 5 दिन बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ ही उन्होंमे वनडे डेब्यू किया। वह टेस्ट और वनडे के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी हैं।
|खिलाड़ी
|उम्र
|टीम
|विपक्षी टीम
|तारीख
|हसन रज़ा
|14 वर्ष 227 दिन
|पाकिस्तान
|जिम्बाब्वे
|24 अक्टूबर 1996
|मुश्ताक मोहम्मद
|15 वर्ष 124 दिन
|पाकिस्तान
|वेस्टइंडीज
|26 मार्च 1959
|मोहम्मद शरीफ
|15 वर्ष 128 दिन
|बांग्लादेश
|जिम्बाब्वे
|19 अप्रैल 2001
|आकिब जावेद
|16 वर्ष 189 दिन
|पाकिस्तान
|न्यूजीलैंड
|10 फरवरी 1989
|सचिन तेंदुलकर
|16 वर्ष 205 दिन
|भारत
|पाकिस्तान
|15 नवंबर 1989
|खिलाड़ी
|उम्र
|टीम
|विपक्षी टीम
|तारीख
|हसन रज़ा
|14 वर्ष 233 दिन
|पाकिस्तान
|जिम्बाब्वे
|30 अक्टूबर 1996
|मोहम्मद शरीफ
|15 वर्ष 116 दिन
|बांग्लादेश
|जिम्बाब्वे
|7 अप्रैल 2001
|आकिब जावेद
|16 वर्ष 127 दिन
|पाकिस्तान
|वेस्टइंडीज
|10 दिसंबर 1988
|शाहिद अफरीदी
|16 वर्ष 215 दिन
|पाकिस्तान
|केन्या
|2 अक्टूबर 1996
|सचिन तेंदुलकर
|16 वर्ष 238 दिन
|भारत
|पाकिस्तान
|18 दिसंबर 1989
|खिलाड़ी
|उम्र
|टीम
|विपक्षी टीम
|तारीख
|जोशुआ लिटिल
|16 वर्ष 309 दिन
|आयरलैंड
|हांगकांग
|5 सितंबर 2016
|मुजीब उर रहमान
|16 वर्ष 314 दिन
|अफगानिस्तान
|जिम्बाब्वे
|5 फरवरी 2018
|मोहम्मद आमिर
|17 वर्ष 55 दिन
|पाकिस्तान
|इंग्लैंड
|7 जून 2009
|क्वेना मफाका
|18 वर्ष 137 दिन
|दक्षिण अफ्रीका
|वेस्टइंडीज
|23 अगस्त 2024
|अफीफ हुसैन
|18 वर्ष 146 दिन
|बांग्लादेश
|श्रीलंका
|15 फरवरी 2018
वैभव सूर्यवंशी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू से पहले कई बड़े रिकॉर्ड बना लिए हैं। वह पहले क्रिकेटर हैं, जो इंटरनेशनल पिच पर कदम रखने से पहले ही वर्ल्ड क्रिकेट में छा गए हैं। उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ा है और आईपीएल में कई बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं। सूर्यवंशी टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू करते ही कई और बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ सकते हैं।
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