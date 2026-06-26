Youngest Debutant in Cricket: वैभव सूर्यवंशी आज बदल देंगे क्रिकेट का इतिहास, देखें तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ियों की लिस्ट

Vaibhav Suryavanshi Debut Record in T20 Cricket: आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी डेब्यू करते ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेंगे। वह सबसे कम उम्र में टी20 इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। सूर्यवंशी अगर आज शाम को डेब्यू करते हैं तो वह रिकॉर्ड बना लेंगे। टी20 इंटरनेशनल में वह 15 साल 91 दिन की उम्र में डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे। यह रिकॉर्ड सबसे पहले आयरलैंड के जोशुआ लिटिल के नाम था, जिन्होंने 5 सितंबर 2016 को हांगकांग के खिलाफ डेब्यू किया था, तब उनकी उम्र 16 साल 309 दिन थी।