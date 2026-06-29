ENG vs IND: आयरलैंड के बाद अब टीम इंडिया की किससे होगी अगली भिड़ंत, नोट कर लें मैचों की तारीख और लाइव डिटेल्स

इस हार के बाद अब फैंस की नजरें इंग्लैंड दौरे पर होंगी, जहां भारतीय टीम पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। इस सीरीज में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर भी सभी की निगाहें रहेंगी, क्योंकि उन्हें इंटरनेशनल डेब्यू का मौका मिल सकता है। सीरीज का पहला मुकाबला 1 जुलाई को चेस्टर-ली-स्ट्रीट में खेला जाएगा। इसके बाद मैनचेस्टर, नॉटिंघम, ब्रिस्टल और साउथैम्प्टन में बाकी मुकाबले होंगे। सभी मैचों का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव ऐप पर किया जाएगा। सीरीज के 3 मुकाबले भारतीय समयानुसार रात 10:00 बजे शुरू होंगे, जबकि मैनचेस्टर में खेला जाने वाला तीसरा और साउथैम्प्टन में खेला जाने वाला आखिरी मैच शाम 7:00 बजे से शुरू होगा।