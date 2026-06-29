29 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ENG vs IND: आयरलैंड के बाद अब टीम इंडिया की किससे होगी अगली भिड़ंत, नोट कर लें मैचों की तारीख और लाइव डिटेल्स

England vs India T20 Series Schedule: श्रेयस अय्यर के कप्तान बनते ही भारतीय टीम का 16 सीरीज का चला आ रहा जीत का सिलसिला टूट गया, जहां आयरलैंड ने उसे 2-0 से शिकस्त देकर इतिहास रच दिया
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jun 29, 2026

team india

भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो-IANS)

India Tour of England Full Schedule: आयरलैंड के खिलाफ रविवार को बेलफास्ट में मिली हार के साथ ही भारतीय टीम का लगातार 16 टी20 सीरीज से चला आ रहा अजेय अभियान भी समाप्त हो गया। आपको बता दें कि भारतीय टीम को आखिरी बार टी20 सीरीज में हार साल 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली थी। इसके बाद टीम इंडिया ने दो टी20 विश्वकप और एक एशिया कप जीतने के साथ-साथ 15 टी20 सीरीज अपने नाम की थीं, जबकि एक सीरीज ड्रॉ रही थी। लेकिन आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज गंवाने के साथ यह शानदार सिलसिला टूट गया।

सूर्यवंशी पर फिर होंगी निगाहें

इस हार के बाद अब फैंस की नजरें इंग्लैंड दौरे पर होंगी, जहां भारतीय टीम पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी। इस सीरीज में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर भी सभी की निगाहें रहेंगी, क्योंकि उन्हें इंटरनेशनल डेब्यू का मौका मिल सकता है। सीरीज का पहला मुकाबला 1 जुलाई को चेस्टर-ली-स्ट्रीट में खेला जाएगा। इसके बाद मैनचेस्टर, नॉटिंघम, ब्रिस्टल और साउथैम्प्टन में बाकी मुकाबले होंगे। सभी मैचों का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव ऐप पर किया जाएगा। सीरीज के 3 मुकाबले भारतीय समयानुसार रात 10:00 बजे शुरू होंगे, जबकि मैनचेस्टर में खेला जाने वाला तीसरा और साउथैम्प्टन में खेला जाने वाला आखिरी मैच शाम 7:00 बजे से शुरू होगा।

आयरलैंड के खिलाफ दोनों मैचों में फ्लॉप रहने वाले संजू सैमसन को इस सीरीज में आराम दिया जा सकता है, जबकि वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलने की संभावना है। आयरलैंड के खिलाफ प्रिंस यादव और सूर्यांश शेडगे को डेब्यू का मौका मिला था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी दोनों मुकाबलों में बेंच पर ही बैठे रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल डेब्यू का मौका मिलता है या फिर इस बार भी उन्हें बेंच पर ही इंतजार करना पड़ेगा।

इंग्लैंड के खिलाफ भारत की टी20 टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, सूर्यांश शेडगे, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, अभिषेक शर्मा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा।

ENG vs IND T20 सीरीज का पूरा शेड्यूल

मैचतारीखभारतीय समयानुसार
भारत vs इंग्लैंड - पहला टी201 जुलाई 2026 (बुधवार)रात 10:00 बजे
भारत vs इंग्लैंड - दूसरा टी204 जुलाई 2026 (शनिवार)शाम 7:00 बजे
भारत vs इंग्लैंड - तीसरा टी207 जुलाई 2026 (मंगलवार)रात 10:00 बजे
भारत vs इंग्लैंड - चौथा टी209 जुलाई 2026 (गुरुवार)रात 10:00 बजे
भारत vs इंग्लैंड - पांचवां टी2011 जुलाई 2026 (शनिवार)शाम 7:00 बजे

Women’s T20 World Cup 2026 से बाहर होने पर हरमनप्रीत कौर निराश, गेंदबाजों पर फोड़ा हार का ठीकरा

ये भी पढ़ें
India Women vs Australia Women

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

29 Jun 2026 10:06 am

Hindi News / Sports / Cricket News / ENG vs IND: आयरलैंड के बाद अब टीम इंडिया की किससे होगी अगली भिड़ंत, नोट कर लें मैचों की तारीख और लाइव डिटेल्स

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Vaibhav Suryavanshi को क्यों नहीं मिला डेब्यू का मौका? आर अश्विन ने पहले ही बता दी थी वजह

vaibhav suryavanshi
क्रिकेट

Women’s T20 World Cup 2026 से बाहर होने पर हरमनप्रीत कौर निराश, गेंदबाजों पर फोड़ा हार का ठीकरा

India Women vs Australia Women
क्रिकेट

INDW vs AUSW: इन 4 खिलाड़ियों की वजह से ऑस्ट्रेलिया से हारी टीम इंडिया, Women’s T20 World Cup 2026 से हुई बाहर

IND vs AUS Women's T20 World Cup 2026
क्रिकेट

IND vs IRE: दूसरे टी20 में हार का जिम्मेदार कौन? श्रेयस अय्यर ने मैच के बाद बताया कहां हुई चूक

tilak verma
क्रिकेट

Ind vs Ire 2nd T20I: आयरलैंड ने T20I क्रिकेट में रचा इतिहास, पहली बार सीरीज में टीम इंडिया का 2-0 से सूपड़ा साफ

Ind vs Ire 2nd T20I Highlights
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.