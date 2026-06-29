ENG vs IND: इंग्लैंड के खिलाफ किसकी जगह ले सकते हैं वैभव सूर्यवंशी, आयरलैंड के खिलाफ टॉप 3 ने मिलकर बनाए सिर्फ 67 रन

England vs India T20 Series 2026: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत 1 जुलाई से होगी। इस सीरीज से पहले भारतीय टीम का 16 सीरीज से चला आ रहा अजेय सिलसिला टूट गया। भारतीय टीम को आयरलैंड के खिलाफ 2-0 से हार झेलनी पड़ी। इससे पहले साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया का टी20 सीरीज में सूपड़ा साफ किया था। इस हार और वैभव सूर्यवंशी को मौका न देने के लिए टीम मैनेजमेंट की काफी आलोचना हो रही है। हालांकि जिस तरह से टॉप 3 ने आयरलैंड के खिलाफ प्रदर्शन किया है, उससे वैभव सूर्यवंशी को इंग्लैंड के खिलाफ मौका मिलने की उम्मीदें बढ़ गई हैं।