IND vs IRE: दूसरे टी20 में हार का जिम्मेदार कौन? श्रेयस अय्यर ने मैच के बाद बताया कहां हुई चूक

श्रेयस ने आगे कहा, "मुझे लगता है कि आज हमारे गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन हमारी बल्लेबाजी थोड़ी कमजोर रही। हम पिच के व्यवहार को समझने और सिंगल्स को डबल्स में बदलने में पीछे रह गए। इस मामले में आयरलैंड हमसे बेहतर टीम साबित हुई।"cइसके अलावा उन्होंने डेब्यू करने वाले सूर्यांश शेडगे और प्रिंस यादव की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, "प्रिंस के पास आईपीएल का अच्छा अनुभव है और वह उसी अनुभव को यहां भी लेकर आए हैं।"