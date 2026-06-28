28 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Ind vs Ire 2nd T20I: आयरलैंड ने T20I क्रिकेट में रचा इतिहास, पहली बार सीरीज में टीम इंडिया का 2-0 से सूपड़ा साफ

Ind vs Ire 2nd T20I Highlights: भारत और आयरलैंड के बीच दो मैचों टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला बेलफास्‍ट में खेला गया। इस मैच में आयरलैंड ने मात्र एक रन से रोमांचक जीत दर्ज करते हुए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में टीम इंडिया का पहली बार 2-0 से सूपड़ा साफ कर दिया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jun 28, 2026

Ind vs Ire 2nd T20I Highlights

भारतीय बल्‍लेबाज को आउट करने की खुशी मनाती आयरलैंड की टीम। (फोटो सोर्स: espncricinfo)

India vs Ireland 2nd T20I Highlights: भारत और आयरलैंड के बीच दो मैचों की सीरीज का दूसरा और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मुकाबला रविवार को बेलफास्ट स्थित सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में आयरलैंड ने एक रन से रोमांचक जीत दर्ज की है। टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी मेजबान टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 154 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। इसके जवाब में भारतीय टीम 9 विकेट के नुकसान पर 153 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही आयरलैंड ने इतिहास रच दिया है। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में उसने पहली बार भारत के खिलाफ 2-0 से क्‍लीन स्‍वीप किया है।

100वें T20I मैच में हैरी टेक्टर ने जड़ा अर्धशतक

टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी आयरलैंड को शानदार शुरुआत मिली। रॉस एडेयर ने पहले ही ओवर में अर्शदीप को लगातार छक्के लगाए, लेकिन हर्षित राणा ने दूसरे ओवर में टिम टेक्टर को आउट कर आयरलैंड 17 के स्‍कोर पर पहला झटका दिया। आयरलैंड को तब बड़ा झटका लगा जब लोर्कन टकर प्रिंस यादव की गेंद पर विकेट के पीछे कैच आउट हुए और 7.3 ओवर में उनका स्कोर 58/3 हो गया। इसके बाद अपना 100वां T20I मैच खेल रहे हैरी टेक्टर ने पारी को संभाला और उन्हें कैलिट्ज का सपोर्ट मिला। इन दोनों की साझेदारी से लगा कि आयरलैंड को 180 के करीब जा सकती है, लेकिन दुबे ने 15वें ओवर में लगातार गेंदों पर कैलिट्ज़ और गैरेथ डेलानी को आउट करके मैच का रुख मोड़ दिया।

डेब्‍यूटेंट प्रिंस यादव ने झटके तीन विकेट

इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरे और आयरलैंड की टीम निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 155 रन ही स्‍कोर बोर्ड पर लगा सकी। आयरलैंड की ओर से हैरी टेक्‍टर ने सबसे ज्‍यादा 47 गेंदों पर पांच चौके और एक छक्‍के की मदद से 53 रन की अर्धशतकीय पारी खेली तो वहीं, बेंजामिन ने 23 गेंदों पर 37 रन बनाए। इनके अलावा अन्‍य कोई बल्‍लेबाज 20 का आंकड़ा नहीं छू सका। वहीं, भारत की ओर से डेब्‍यूटेंट प्रिंस यादव ने तीन विकेट तो अर्शदीप सिंह और शिवम दुबे ने दो-दो विकेट अपने नाम किए।

भारतीय मूल के जय मूंदड़ा ने झटके शुरुआत तीन विकेट

महज 156 रन के लक्ष्‍य का पीछा करते उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। उसके दोनों ओपनर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद भारत को तीसरा झटका कप्‍तान श्रेयस अय्यर (10) के रूप में 2.4 ओवर में 19 के स्‍कोर पर लगा। ये शुरुआती तीनों विकेट जय मूंदड़ा ने चटकाए।

टीम का स्‍कोर 35 पर ही पहुंचा था कि ईशान किशन सिर्फ 12 रन बनाकर रन आउट हो गए। फिर तिलक वर्मा और अक्षर पटेल के बीच पांचवें विकेट लिए 39 रन की साझेदारी हुई, लेकिन पटेल 14 के स्‍कोर पर मैट होलार्ड का शिकार बन गए। इस तरह 11.3 ओवर में महज 74 के स्‍कोर पर आधी टीम पवेलियन लौट गई।

तिलक वर्मा का अर्धशतक गया बेकार

इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और भारतीय टीम निर्धारित 20 ओवर में 153 रन ही बना सकी और एक रन से हार गई। भारत की ओर से तिलक वर्मा ने सबसे ज्‍यादा 46 गेंदों पर 55 रन की पारी खेली तो शिवम दुबे ने 20 और हर्षित राणा 21 रन बनाए। इनके अलावा अन्‍य कोई 20 के आंकड़े को नहीं छू सका। वहीं, आयरलैंड की ओर से जय मूंदड़ा और मैट होलार्ड ने तीन-तीन विकेट चटकाए।

भारत के लिए T20I में 513 दिन बाद डेब्‍यू करने वाले पहले खिलाड़ी बने सूर्यांश शेडगे, तोड़ा मोहम्‍मद शमी का रिकॉर्ड

ये भी पढ़ें
India vs Ireland 2nd T20i

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

28 Jun 2026 10:40 pm

Published on:

28 Jun 2026 10:33 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Ind vs Ire 2nd T20I: आयरलैंड ने T20I क्रिकेट में रचा इतिहास, पहली बार सीरीज में टीम इंडिया का 2-0 से सूपड़ा साफ

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Aus W vs Ind W: ऑस्‍ट्रेलिया से 6 विकेट से हारी भारतीय टीम, टी20 वर्ल्‍ड कप से बाहर होने पर टूटे करोंड़ों दिल

Aus W vs Ind W Match Highlights
क्रिकेट

बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्‍यास, 15 साल लंबे करियर को कहा अलविदा

Ben Stokes retires
क्रिकेट

SA W vs BAN W: साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को किया बाहर, अब भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच पर टिकी किस्मत

SA W vs BAN W
क्रिकेट

करो या मरो के मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी चुनी, नंदनी की जगह क्रांति की वापसी

Aus W vs Ind W
क्रिकेट

भारत के लिए T20I में 513 दिन बाद डेब्‍यू करने वाले पहले खिलाड़ी बने सूर्यांश शेडगे, तोड़ा मोहम्‍मद शमी का रिकॉर्ड

India vs Ireland 2nd T20i
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.