Ind vs Ire 2nd T20I: आयरलैंड ने T20I क्रिकेट में रचा इतिहास, पहली बार सीरीज में टीम इंडिया का 2-0 से सूपड़ा साफ

टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी आयरलैंड को शानदार शुरुआत मिली। रॉस एडेयर ने पहले ही ओवर में अर्शदीप को लगातार छक्के लगाए, लेकिन हर्षित राणा ने दूसरे ओवर में टिम टेक्टर को आउट कर आयरलैंड 17 के स्‍कोर पर पहला झटका दिया। आयरलैंड को तब बड़ा झटका लगा जब लोर्कन टकर प्रिंस यादव की गेंद पर विकेट के पीछे कैच आउट हुए और 7.3 ओवर में उनका स्कोर 58/3 हो गया। इसके बाद अपना 100वां T20I मैच खेल रहे हैरी टेक्टर ने पारी को संभाला और उन्हें कैलिट्ज का सपोर्ट मिला। इन दोनों की साझेदारी से लगा कि आयरलैंड को 180 के करीब जा सकती है, लेकिन दुबे ने 15वें ओवर में लगातार गेंदों पर कैलिट्ज़ और गैरेथ डेलानी को आउट करके मैच का रुख मोड़ दिया।