India vs Ireland 2nd T20i: भारत और आयरलैंड के बीच खेले जा रहे दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला बेलफास्‍ट में खेला जा रहा है। इस मैच में भारत टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। इस मैच में भारत की ओर से दो युवा प्‍लेयर्स सूर्यांश शेडगे और प्रिंस यादव ने अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्‍यू किया है। सूर्यांश शेडगे इस फॉर्मेट में भारत के लिए 120वें डेब्‍यूटेंट हैं तो प्रिंस यादव 121वें। यह टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में सबसे लंबे समय बाद हुआ है, जब किसी खिलाड़ी का डेब्‍यू हुआ है। इस मामले में सूर्यांश ने मोहम्‍मद शमी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।