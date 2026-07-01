वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर चेतेश्वर पुजारा बोले- शुरुआती 2-3 मैचों में नहीं मिलेगा मौका

पुजारा ने साफ किया कि भारतीय टीम मैनेजमेंट अपने मौजूदा टॉप ऑर्डर में बदलाव नहीं करना चाहेगा। टीम के पास संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जैसे वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ी मौजूद हैं। पुजारा ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि वैभव को पहले 2 या 3 मैचों में मौका मिलेगा। जब भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करने लगेगी और खिलाड़ियों को रोटेट (आराम) करने का मौका होगा, तब वैभव को प्लेइंग-XI में शामिल किया जा सकता है। उन्होंने आईपीएल में जो किया, उसे इंग्लैंड के हालातों में दोहराना आसान नहीं होगा।'