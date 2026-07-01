Hardik Pandya को खरीदने की रेस में उतरी चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस छोड़ने के बाद 7 टीमों ने दिखाया इंटरेस्ट

Hardik Pandya IPL Trade News, CSK Trade Deal: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) के बेहद खराब प्रदर्शन के बाद, स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने टीम छोड़ने का फैसला कर लिया है। उनके इस फैसले के बाद से ही आईपीएल बाजार में हलचल तेज हो गई है। 32 साल के हार्दिक पंड्या को अपनी टीम में शामिल करने के लिए इस समय होड़ मची हुई है। ताजा जानकारी के मुताबिक, कुल सात फ्रेंचाइजियों ने हार्दिक को ट्रेड करने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। इस पूरी रेस में सिर्फ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ही ऐसी टीमें हैं, जो अभी दूर खड़ी हैं।