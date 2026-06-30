Hardik Pandya ने चोट से परेशान होकर छोड़ा मुंबई, अब हमेशा के लिए बेंगलुरु में बनाया अपना नया ठिकाना

Hardik Pandya Shifting Bengaluru: भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने अपने इंटरनेशनल करियर को लंबा खींचने के लिए एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। बार-बार लगने वाली चोटों (Injuries) से परेशान होकर पंड्या अब मुंबई छोड़ हमेशा के लिए बेंगलुरु शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने बेंगलुरु के बाहरी इलाके में एक घर किराए पर लिया है, जो बीसीसीआई (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के बिल्कुल पास है। अब से उनका पूरा ट्रेनिंग बेस यहीं रहेगा।