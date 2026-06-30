Hardik Pandya ने चोट से परेशान होकर छोड़ा मुंबई, अब हमेशा के लिए बेंगलुरु में बनाया अपना नया ठिकाना

हार्दिक पंड्या (Photo - IANS)
Hardik Pandya Shifting Bengaluru: भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने अपने इंटरनेशनल करियर को लंबा खींचने के लिए एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया है। बार-बार लगने वाली चोटों (Injuries) से परेशान होकर पंड्या अब मुंबई छोड़ हमेशा के लिए बेंगलुरु शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने बेंगलुरु के बाहरी इलाके में एक घर किराए पर लिया है, जो बीसीसीआई (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के बिल्कुल पास है। अब से उनका पूरा ट्रेनिंग बेस यहीं रहेगा।
हार्दिक पंड्या का जन्म बड़ौदा में हुआ था, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) और क्रिकेट के सिलसिले में वह लंबे समय से मुंबई के लोअर परेल इलाके में रह रहे थे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई में रहने के दौरान हार्दिक को अपने घर से ट्रेनिंग ग्राउंड तक आने-जाने (कम्यूट करने) में काफी परेशानी हो रही थी, जिससे उनका शेड्यूल और सेहत बिगड़ रही थी।
अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) के पास रहने से उन्हें साल के 12 महीने वर्ल्ड क्लास मेडिकल, फिटनेस और क्रिकेट की सुविधाएं बेहद आसानी से मिल सकेंगी। हार्दिक पंड्या भारत के पहले ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटर बन गए हैं, जिन्होंने CoE (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) को अपना परमानेंट ट्रेनिंग बेस बनाया है।
हार्दिक पंड्या इस समय क्वाड्रिसेप्स (जांघ) की चोट से जूझ रहे हैं, जिसके कारण वह आयरलैंड और इंग्लैंड के जारी व्हाइट-बॉल (टी20 और वनडे) दौरे से बाहर हैं। वह पिछले कई महीनों से बेंगलुरु में ही रहकर अपनी रिहैब प्रक्रिया (सामान्य और स्वस्थ होने की प्रक्रिया) पूरी कर रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक, हार्दिक इस बदलाव को एक बड़े इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहे हैं। उनका लक्ष्य भारतीय वनडे और टी20 टीम में अगले 5 से 6 साल तक और खेलना है। खास बात यह है कि यहां पर्सनल नेट प्रैक्टिस और गेंदबाजों को बुलाने का पूरा खर्च हार्दिक खुद अपनी जेब से उठा रहे हैं।
इंग्लैंड दौरे के बाद भारतीय टीम को जुलाई में जिम्बाब्वे का दौरा करना है, जहां 3 मैचों की टी20 सीरीज होगी। हार्दिक पंड्या इसी सीरीज से मैदान पर वापसी करने का टारगेट लेकर चल रहे हैं।
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