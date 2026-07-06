FIFA World Cup: गरीबी को मात देकर कैसे दिग्गज फुटबॉलर बने नेमार? जानें बचपन से संन्यास तक की पूरी कहानी

दुनिया के दिग्गज फुटबॉलरों में शुमार नेमार का जन्म 5 फरवरी 1992 को ब्राजील के साओ पाउलो राज्य के मोंगी दास क्रूजेस में एक साधारण परिवार में हुआ था। नेमार का बचपन तंगहाली में गुजरा। उनके पित नेमार सैंटोस सीनियर एक पूर्व फुटबॉलर थे, हालांकि चोट के कारण वह ज्यादा नहीं खेल पाए। उन्होंने बेटे की प्रतिभा को पहचान और उनके कोच और मेंटर बने। पैसों की तंगी के बावजूद नेमार की मां नादिन गोंसाल्वेस ने परिवार को संभाला। नेमान अपनी छोटी बहन राफेला बेकरन के काफी करीब हैं, उन्होंने अपनी हाथ पर बहन के चेहरे का टैटू बनवाया है। नेमार के बेटे का नाम दावी लुक्का है और उनकी एक बेटी मावी है।