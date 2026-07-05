Vaibhav Suryavanshi Debut Match: डेब्यू मैच में ही वैभव सूर्यवंशी ने की नई गलती, सिर्फ 14 रन बनाकर लौटना पड़ा पवेलियन

191 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इंग्लैंड के लिए जैकब बेथेल ने 76 रनों की नाबाद पारी खेली। भारतीय टीम की शुरुआत गेंदबाजी में अच्छी रही और उसने इंग्लैंड के दो बल्लेबाजों को पहले ही ओवर में पवेलियन भेज दिया था। कप्तान हैरी ब्रूक भी पांचवें ओवर में आउट हो गए। उस समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम आसानी से मुकाबला जीत लेगी, लेकिन इसके बाद जैकब बेथेल ने टॉम बैंटन, विल जैक्स और अंत में जोफ्रा आर्चर के साथ साझेदारियां करते हुए इंग्लैंड को 19वें ओवर में ही जीत दिला दी।