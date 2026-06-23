Breaking News: आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से नितीश रेड्डी हुए बाहर, इंग्लैंड दौरे पर भी खेलना हुआ मुश्किल

आपको बता दें कि नीतीश कुमार रेड्डी को हार्दिक पांड्या के विकल्प के तौर पर ऑलराउंडर के रूप में चुना गया था, लेकिन अब वह भी इन दोनों मैचों से बाहर हो गए हैं। साथ ही, इंग्लैंड के खिलाफ उनके खेलने की संभावना भी कम है। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद नीतीश कुमार रेड्डी का एमआरआई हुआ था, जिसमें पता चला है कि चोट वाली जगह पर सूजन आ गई है और उनके बाएं क्वाड्रिसेप्स में भी कुछ समस्याएं हैं, जिसकी वजह से उन्हें आयरलैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर होना पड़ा है।