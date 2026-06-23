Breaking News: आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से नितीश रेड्डी हुए बाहर, इंग्लैंड दौरे पर भी खेलना हुआ मुश्किल

नितीश कुमार रेड्डी (फोटो- IANS)
India vs Ireland T20 Series 2026: आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले भारतीय टीम को नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में बड़ा झटका लगा है। अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी वनडे मुकाबले में चोटिल होने वाले नीतीश कुमार रेड्डी अब आयरलैंड के खिलाफ दोनों मैचों से बाहर हो गए हैं। हालांकि, बीसीसीआई ने अब तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि वह क्वाड्रिसेप्स इंजरी की वजह से मैचों से बाहर हो गए हैं।
आपको बता दें कि नीतीश कुमार रेड्डी को हार्दिक पांड्या के विकल्प के तौर पर ऑलराउंडर के रूप में चुना गया था, लेकिन अब वह भी इन दोनों मैचों से बाहर हो गए हैं। साथ ही, इंग्लैंड के खिलाफ उनके खेलने की संभावना भी कम है। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद नीतीश कुमार रेड्डी का एमआरआई हुआ था, जिसमें पता चला है कि चोट वाली जगह पर सूजन आ गई है और उनके बाएं क्वाड्रिसेप्स में भी कुछ समस्याएं हैं, जिसकी वजह से उन्हें आयरलैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर होना पड़ा है।
आपको बता दें कि भारतीय टीम को आयरलैंड के खिलाफ 26 जून को पहला और 28 जून को दूसरा टी20 मुकाबला खेलना है। इसके बाद 1 से 11 जुलाई के बीच भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी।
संजू सैमसन, ईशान किशान, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और प्रसिद्ध कृष्णा।
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