इन 5 मजबूरियों की वजह से Ajinkya Rahane ने लिया संन्यास, रोहित-विराट से भी ज्यादा जड़े हैं फर्स्ट क्लास में शतक

Ajinkya Rahane First Class Century: 30 जुलाई 2026 को भारत के सबसे बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाजों में से एक अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। इस घोषणा के समय वह भावुक नजर आए, जो यह दर्शा रहा था कि रहाणे क्रिकेट से अभी संन्यास नहीं लेना चाहते थे, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। आखिरकार 30 जुलाई को इस दिग्गज बल्लेबाज ने अपने 15 साल के इंटरनेशनल करियर पर विराम लगा दिया। 31 अगस्त 2011 को इंग्लैंड के खिलाफ इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले अजिंक्य रहाणे ने भारत के लिए कई यादगार पारियां खेलीं और विराट कोहली की गैरमौजूदगी में भारत को ऐतिहासिक बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई। लेकिन 2023 के बाद से चयनकर्ताओं ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, जिससे उनकी वापसी की उम्मीदें खत्म हो गईं।