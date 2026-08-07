श्रीलंका A के खिलाफ विकेट के लिए तरसे Team India के बॉलर्स, प्रसिद्ध कृष्णा-गुरनूर बराड़ की खूब हुई धुनाई

भारतीय टीम ने आखिरी बार साल 2017 में श्रीलंका का टेस्ट दौरा किया था, जहाँ उन्होंने 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। उसके बाद से श्रीलंका ने दो बार भारत का दौरा किया, लेकिन दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालाँकि, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 के साइकिल में भारतीय टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। टीम इंडिया अपने 9 मैचों में से सिर्फ 4 मैच ही जीत पाई है और अंक तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गई है। WTC फाइनल में पहुँचने की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए भारत को श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज हर हाल में जीतनी होगी। इस लिहाज से यह प्रैक्टिस मैच बेहद अहम माना जा रहा था, लेकिन फिलहाल भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन ने थोड़ी चिंता जरूर बढ़ा दी है।