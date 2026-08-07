7 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

श्रीलंका A के खिलाफ विकेट के लिए तरसे Team India के बॉलर्स, प्रसिद्ध कृष्णा-गुरनूर बराड़ की खूब हुई धुनाई

IND vs SL XI Warm Up Match Update: मोहम्मद सिराज, रवींद्र जड़ेजा और कुलदीप यादव जैसे दिग्गज गेंदबाजों के होते हुए भारतीय टीम श्रीलंका की दूसरे दर्जे की टीम के खिलाफ विकेट के लिए तरस गई है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Aug 07, 2026

IND vs SL XI Warm Up Match

टीम इंडिया (फोटो- BCCI)

IND vs SL XI Warm Up Match Update: भारत और श्रीलंका XI के बीच खेले जा रहे वॉर्म-अप मैच में टीम इंडिया के गेंदबाज विकेटों के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। मोहम्मद सिराज, रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव जैसे दिग्गज गेंदबाजों के होते हुए भी 40 ओवरों तक भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज सफलता हासिल नहीं कर सका। टीम इंडिया को एकमात्र सफलता रन आउट के रूप में मिली, जो मानव सुथार के सटीक थ्रो की बदौलत आई। श्रीलंका XI के सलामी बल्लेबाज निशान मदुश्का 65 गेंदों में 66 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर रन आउट होकर पवेलियन लौटे।

प्रसिद्ध कृष्णा की हुई कुटाई

मदुश्का के आउट होने के बाद रविंदु रसांथा और पसिंदु सोरियाबंदरा ने मोर्चा संभाला और भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। खबर लिखे जाने तक मोहम्मद सिराज ने 9 ओवरों में 2 मेडन फेंकते हुए 30 रन दिए थे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। वहीं रवींद्र जडेजा ने भी 10 ओवरों में 42 रन खर्च कर दिए। इसके अलावा गुरनूर बराड़ और प्रसिद्ध कृष्णा की भी जमकर कुटाई हुई। बराड़ ने 4 ओवरों में 25 रन लुटाए, तो प्रसिद्ध कृष्णा ने 5 ओवरों में 27 रन दिए। मानव सुथार ने 5 ओवरों में सिर्फ 14 रन दिए और वह अब तक भारत के सबसे किफायती गेंदबाज साबित हुए हैं, जबकि कुलदीप यादव ने 5 ओवरों में 23 रन दिए हैं, लेकिन उन्हें भी कोई सफलता नहीं मिली है।

इस मुकाबले से ठीक पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा, जब नियमित कप्तान शुभमन गिल चोट की वजह से पहले दिन के खेल से बाहर हो गए। उनकी अनुपस्थिति में केएल राहुल ने कप्तानी का जिम्मा संभाला। टॉस जीतकर श्रीलंका XI ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 3 दिनों का यह वॉर्म-अप मैच टीम इंडिया के गेंदबाजों को श्रीलंका की परिस्थितियों में ढलने में काफी मदद कर सकता है। आपको बता दें कि भारतीय टीम में कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं, जो पहली बार श्रीलंका में रेड-बॉल फॉर्मेट खेलने आए हैं।

गेंदबाजों ने बढ़ाई टीम इंडिया की टेंशन

भारतीय टीम ने आखिरी बार साल 2017 में श्रीलंका का टेस्ट दौरा किया था, जहाँ उन्होंने 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। उसके बाद से श्रीलंका ने दो बार भारत का दौरा किया, लेकिन दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालाँकि, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 के साइकिल में भारतीय टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। टीम इंडिया अपने 9 मैचों में से सिर्फ 4 मैच ही जीत पाई है और अंक तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गई है। WTC फाइनल में पहुँचने की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए भारत को श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज हर हाल में जीतनी होगी। इस लिहाज से यह प्रैक्टिस मैच बेहद अहम माना जा रहा था, लेकिन फिलहाल भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन ने थोड़ी चिंता जरूर बढ़ा दी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

07 Aug 2026 01:26 pm

Published on:

07 Aug 2026 01:26 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / श्रीलंका A के खिलाफ विकेट के लिए तरसे Team India के बॉलर्स, प्रसिद्ध कृष्णा-गुरनूर बराड़ की खूब हुई धुनाई

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

पहले दिन भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका इलेवन से बनावा डाले 363 रन, आकिब नबी को नहीं दिया एक भी ओवर

SL XI vs IND Warm-up Match
क्रिकेट

श्रीलंका दौरे के बीच खिलाड़ियों की चोटों से जूझ रही भारतीय टीम, इधर बुरी तरह भड़के सरफराज खान

sarfaraz khan
क्रिकेट

पाकिस्तानी क्रिकेटर हमजा नजर पर पीसीबी का बड़ा एक्शन, इस वजह से लगाया 2 साल का बैन

Pakistan
क्रिकेट

IND vs SL: भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज में भारतीय गेंदबाजों की बोलती है तूती, लेकिन टॉप-10 में सिर्फ एक एक्टिव

Ravindra Jadeja and Kuldeep yadav
क्रिकेट

Duleep trophy Live Streaming: अब टेस्ट क्रिकेट में जलवा बिखेरेंगे वैभव सूर्यवंशी, जानें कब दिखेंगे एक्शन में, इस चैनल पर आएंगे दलीप ट्रॉफी के मुक़ाबले

vaibhav suryavanshi
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.