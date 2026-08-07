Duleep Trophy 2026: वैभव सूर्यवंशी को उपकप्तान बनाने पर फिर उठे सवाल, दिग्गज खिलाड़ी ने सिलेक्टर्स को दिखाया आईना

Vaibhav Suryavanshi Vice Captanicy Debate: 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को उप-कप्तान बनाए जाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दलीप ट्रॉफी 2026 के लिए ईस्ट ज़ोन की टीम का उप-कप्तान बनाए जाने के बाद से ही चयनकर्ताओं की आलोचना हो रही है। चयनकर्ताओं ने जहाँ यह तर्क दिया है कि भविष्य के कप्तान के तौर पर देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहीं पूर्व क्रिकेटरों और विशेषज्ञों का मानना है कि इससे वैभव पर बेवजह दबाव बढ़ेगा। आपको बता दें कि दलीप ट्रॉफी 2026 में ईस्ट ज़ोन की कमान ईशान किशन संभालेंगे, जबकि वैभव सूर्यवंशी को उप-कप्तान बनाया गया है।