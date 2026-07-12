आगरा में रेलवे स्टेशन पर विवाद: पुलिस ने स्टेशन अधीक्षक के दोनों हाथ पकड़ कर घसीटा, वीडियो वायरल

Agra Dispute between Station Superintendent and Railway Police आगरा में पुलिस और स्टेशन अधीक्षक के बीच हुआ विवाद कितना उग्र हो गया कि रेलवे पुलिस ने स्टेशन अधीक्षक के दोनों हाथ पकड़ लिए और घसीटते हुए ले गए। लोगों ने इसका वीडियो बनाकर एक्स पर वायरल कर दिया। जिस पर लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। ‌बताया जाता है यात्रा के दौरान महिला की ट्रेन छूट गई थी। जिसने डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट से ट्रेन रुकवाने का निवेदन किया। डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट ने रुकवाने का फैसला लिया। यही फैसला स्टेशन अधीक्षक और रेलवे पुलिस के बीच विवाद का कारण बन गया।