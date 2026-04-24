वाह रे थानेदार साहब…मंदिर के नाम पर ऑन लाइन वसूले चंदा, जांच करेंगे CO

फ़ोटो सोर्स: सोशल मीडिया, इंस्पेक्टर का कारनामा
गोरखपुर के एक थाने पर तैनात थानेदार ने गांव में मंदिर बनाने के लिए खाते में चंदा लेने का आरोप है। एंटी करप्शन कोर आफ इंडिया के प्रदेश महासचिव इसकी शिकायत की है। उन्होंने मुख्यमंत्री, डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह, एडीजी और डीआइजी को शिकायती पत्र भेजा है। साथ में आनलाइन ट्रांजेक्शन के प्रमाण भी दिए हैं। यह मामला सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, इसे संज्ञान में लेते हुए SP साउथ दिनेश पुरी ने सीओ गोला को जांच सौपी है।
एंटी करप्शन कोर आफ इंडिया के प्रदेश महासचिव बालेंदु प्रसाद ओझा ने शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि प्रभारी निरीक्षक अपने पैतृक गांव स्थित एक मंदिर के निर्माण के नाम पर क्षेत्र के आम नागरिकों और ग्राम प्रधानों से चंदा एकत्र कर रहे हैं। पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने कुछ लोगों पर चंदा देने के लिए दबाव भी बनाया है।
उन्होंने पत्र में दावा किया है कि चंदा रसीदों में दानदाताओं द्वारा दी गई राशि अंकित की गई है, लेकिन काउंटर फाइल पर कोई विवरण दर्ज नहीं है, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।
चंदा देने वालों में कुछ ने नकद तो कुछ ने थानेदार के बैंक खाते में आनलाइन माध्यम से धनराशि जमा की है। शिकायतकर्ता ने लेन-देन के साक्ष्य भी दिए हैं। शिकायतकर्ता ने यह भी आशंका जताई है कि एकत्र धनराशि का दुरुपयोग किया जा सकता है। इस संबंध में एसपी दक्षिणी दिनेश पुरी ने बताया कि शिकायत में लगे आरोपों की जांच सीओ गोला दरवेश को दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
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