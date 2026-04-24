वाह रे थानेदार साहब…मंदिर के नाम पर ऑन लाइन वसूले चंदा, जांच करेंगे CO

गोरखपुर के एक थाने पर तैनात थानेदार ने गांव में मंदिर बनाने के लिए खाते में चंदा लेने का आरोप है। एंटी करप्शन कोर आफ इंडिया के प्रदेश महासचिव इसकी शिकायत की है। उन्होंने मुख्यमंत्री, डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह, एडीजी और डीआइजी को शिकायती पत्र भेजा है। साथ में आनलाइन ट्रांजेक्शन के प्रमाण भी दिए हैं। यह मामला सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, इसे संज्ञान में लेते हुए SP साउथ दिनेश पुरी ने सीओ गोला को जांच सौपी है।