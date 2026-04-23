इलेक्ट्रिशियन की बेटी दिव्या यादव…10 वीं में लहराई परचम, मोबाइल और सोशल मीडिया से रही दूर

दिव्या का कहना है कि वह कभी मोबाइल में अपना समय नहीं बर्बाद की, न हो मैं कभी सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ाई के लिए निर्भर नहीं रही। उसने खुद अपने समझ से नोट्स बनाया और जहां दिक्कत हुई वहां टीचर से समाधान करवाकर पढ़ाई की। दिव्या के परिवार में दो बड़े-भाई बहन हैं। पिता बाहर प्राइवेट नौकरी करते हैं। परिवार के खर्चे जो देखते हुए दिव्या ने कभी ट्यूशन के लिए भी पिता से नहीं कही, जो भी चीज आसानी से मिल गई उसका उपयोग कर पढ़ाई की। फिलहाल दिव्या का सपना प्रतिष्ठित IIT कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई का है इसलिए 12th में फिजिक्स,केमेस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट से पढ़ाई करेंगी।