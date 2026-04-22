22 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

होमगार्ड परीक्षा पर सीएम योगी की दो टूक…किसी भी स्तर पर लापरवाही हुई तो होगी सख्त कारवाई

सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार की शाम गोरखपुर पहुंचे, इस दौरान वे नारी शक्ति वंदन समारोह में पहुंचे और मातृ शक्ति को नमन किए। मुख्यमंत्री आज ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रदेश के अधिकारियों के साथ होमगार्ड परीक्षा को लेकर बैठक किए।

2 min read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Apr 22, 2026

Up news, gorakhpur

फ़ोटो सोर्स: पत्रिका, सीएम की समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशभर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर कानून व्यवस्था तथा 25 से 27 अप्रैल तक आयोजित होने वाली होमगार्ड भर्ती परीक्षा की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान गोरखपुर मंडलायुक्त सभागार में भी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे और बैठक में सहभागिता की।

कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को सख्त हिदायत

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि होमगार्ड भर्ती परीक्षा को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और शुचिता के साथ संपन्न कराया जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा तीन दिनों तक प्रत्येक दिन दो पालियों में आयोजित होगी, ऐसे में अभ्यर्थियों की सुविधा, सुरक्षा और सुचारु आवागमन की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, नकल या अनुचित गतिविधि को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाए और संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। साथ ही, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी सुनिश्चित की जाए।

अतिरिक्त बसों की हो व्यवस्था, रूट प्लानिंग रहे तैयार

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़-भाड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी ट्रैफिक प्लान लागू किया जाए, ताकि अभ्यर्थियों को समय से परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कोई असुविधा न हो। उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जाए और रूट प्लानिंग को व्यवस्थित रखा जाए।

परीक्षा केंद्रों पर बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित कर ली जाएं

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने परीक्षा केंद्रों पर पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्वयं व्यवस्थाओं की निगरानी करें और फील्ड में जाकर स्थिति का जायजा लें। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ रहें अलर्ट

गोरखपुर मंडलायुक्त सभागार में इस दौरान एडीजी जोन अशोक जैन, डीआईजी रेंज एस. चनप्पा, मंडलायुक्त अनिल ढींगरा, जिलाधिकारी दीपक मीणा, एसएसपी डॉ. कोस्तुभ, अपर आयुक्त प्रशासन जय प्रकाश, आरटीओ संजय कुमार झा, डीएसओ रामेंद्र प्रताप सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए और कहा कि समय से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं, ताकि होमगार्ड भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।

ये भी पढ़ें

भाजपा नेता के पिता की हत्या, गला रेतकर आंखें फोड़ीं, मुंह में कागज ठूंसा, घाव में सीमेंट भरा
अलीगढ़
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Apr 2026 11:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / होमगार्ड परीक्षा पर सीएम योगी की दो टूक…किसी भी स्तर पर लापरवाही हुई तो होगी सख्त कारवाई

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सीएम योगी का दो टूक, गौवंश को खाने वाले…सूअर का दूध पीते हैं क्या, मां के नाम से ही जाने गये “कौशल्या नंदन” एवं “यशोदा नंदन”

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में पिस्टल की नोक पर नचा रहा था डांसर, वीडियो वायरल होते ही हड़कंप…आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में कमिश्नर ने 10 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का किया समीक्षा, क्वालिटी और टाइम मैनेजमेंट पर बरते सख्ती

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में भैंस का दूध पीने के बाद हड़कंप, सीएचसी पर लगी ग्रामीणों की भीड़…डॉक्टरों ने किया आगाह

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में गेहूं के डंठल में लगी आग, पांच बच्चे झुलसे…गांव में मची अफरा तफरी

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.