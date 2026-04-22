होमगार्ड परीक्षा पर सीएम योगी की दो टूक…किसी भी स्तर पर लापरवाही हुई तो होगी सख्त कारवाई

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि होमगार्ड भर्ती परीक्षा को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और शुचिता के साथ संपन्न कराया जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा तीन दिनों तक प्रत्येक दिन दो पालियों में आयोजित होगी, ऐसे में अभ्यर्थियों की सुविधा, सुरक्षा और सुचारु आवागमन की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, नकल या अनुचित गतिविधि को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाए और संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। साथ ही, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी सुनिश्चित की जाए।