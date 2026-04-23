आस्था बनीं गोरखपुर इंटर टॉपर, दिव्या ने दसवीं में जिला टॉप किया

फ़ोटो सोर्स: पत्रिका, इंटर टॉपर आस्था
यूपी बोर्ड की ओर से शाम 4 बजे हाईस्कूल का रिजल्ट जारी कर दिया। गोरखपुर के संस्कार इंटर कॉलेज रिथुआखोर खोर पाली की दिव्या यादव ने 95. 67% के साथ जिला टॉप किया है।वहीं दूसरे नंबर पर दीनानाथ यादव कॉलेज सिंघड़िया की प्रिया और अब्दुल कलाम मेमोरियल अकेडमी की बिदिशा ने 95 % के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान हासिल किया है। जबकि तीर्थराज चंद इंटर कॉलेज, बेलघाट के प्रथम चौधरी और रजनी व फूलमती देवी इंटर कॉलेज की रिंकी सिंह 94. 83 के साथ तीसरे स्थान पर रहें। इस बार जिले में कुल 198 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। 67,642 छात्र- छात्राओं ने परीक्षा दिया था।
यूपी बोर्ड की ओर से शाम 4 बजे इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया। गोरखपुर के कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज की आस्था ने 92.80% के साथ इंटरमीडिएट में टॉप कर पहला स्थान हासिल किया। फूलमती देवी इंटर कॉलेज की सुप्रिया शर्मा 92.40% के साथ दुसरा स्थान पर रहीं।इसके अलावा महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के निखिल मद्धेशिया ने 91.40% के साथ जिला में तीसरा स्थान पाया। गोरखपुर में 65,892 छात्रों ने 12वीं का एग्जाम दिया था। इसके लिए जिले में CCTV युक्त 198 सेंटर बनाए गए थे। परिणाम घोषित होते ही टॉपर्स छात्रों के घरों और स्कूलों में खुशी का माहौल है। अभिभावकों और शिक्षकों ने छात्रों की मेहनत की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।
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