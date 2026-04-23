आस्था बनीं गोरखपुर इंटर टॉपर, दिव्या ने दसवीं में जिला टॉप किया

यूपी बोर्ड की ओर से शाम 4 बजे इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया। गोरखपुर के कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज की आस्था ने 92.80% के साथ इंटरमीडिएट में टॉप कर पहला स्थान हासिल किया। फूलमती देवी इंटर कॉलेज की सुप्रिया शर्मा 92.40% के साथ दुसरा स्थान पर रहीं।इसके अलावा महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के निखिल मद्धेशिया ने 91.40% के साथ जिला में तीसरा स्थान पाया। गोरखपुर में 65,892 छात्रों ने 12वीं का एग्जाम दिया था। इसके लिए जिले में CCTV युक्त 198 सेंटर बनाए गए थे। परिणाम घोषित होते ही टॉपर्स छात्रों के घरों और स्कूलों में खुशी का माहौल है। अभिभावकों और शिक्षकों ने छात्रों की मेहनत की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।